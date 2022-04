Home iCloud / Services Apple TV+: Offizieller Trailer zur zweiten Staffel von „Tehran“ ist nun verfügbar

Wer an Apple TV+ denkt, dem kommen Serien wie „The Morning Show“, „Ted Lasso“ oder „See“ in den Sinn. Eine der spannendsten, wenn nicht gar die beste Serie, ist allerdings die israelische Produktion „Tehran“. Im Zentrum steht eine Agentin des Mossad, die im verfeindeten Iran in der Hauptstadt Teheran eine Atomanlage sabotieren soll. Dieser Plot begeisterte Fans und Kritiker gleichermaßen, sodass eine zweite Staffel die logische Konsequenz ist. Die startet im Mai und nun gibt es den offiziellen Trailer dazu.

Staffel 2 startet Anfang Mai

„Tehran“ gehörte nicht nur zu den ersten Serien überhaupt auf Apple TV+, es war auch die erste Produktion, die man für den Streamingdienst einkaufte. Und die Serie entwickelte sich schnell zu einem absoluten Hit, geriet aber etwas in Vergessenheit. Das lag daran, dass die letzte Folge Ende 2020 ausgestrahlt wurde und eine zweite Staffel von Corona nicht wie gewünscht produziert werden konnte. Doch am 06. Mai 2022 ist es endlich so weit und die beiden ersten Folgen der zweiten Staffel werden verfügbar sein. Danach geht es in einem wöchentlichen Turnus weiter, die zweite Staffel umfasst ebenfalls insgesamt acht Folgen.

Knüpft nahtlos am Staffelfinale an

Wir wollen natürlich nicht spoilern, doch so viel sei verraten: Die zweite Staffel knüpft nahtlos am Staffelfinale der ersten Staffel an. Die Mission konnte nicht wie geplant durchgeführt werden und nun muss Tamar umplanen und eine Mission erfüllen, die nicht nur größer und gefährlicher ist, sondern darüber hinaus auch alle, die ihr nahestehen, extrem gefährden könnte.

Apple TV+ lässt sich dabei über alle relevanten Plattformen empfangen und ist mit derzeit 4,99 Euro der derzeit günstigste Streamingservice.

