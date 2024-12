Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt zweite Staffel der Kinderserie „Ewa the Owlet“ an

Apple TV+ kündigt zweite Staffel der Kinderserie „Ewa the Owlet“ an

Apple TV+ will sich als Streamingdienst für die ganze Familie verstanden wissen und will deshalb jedes Genre abdecken. Dazu zählen auch Inhalte speziell für Kinder und hier wird es im Januar etwas Neues geben.

Zweite Staffel von „EWA the Owlet“ angekündigt

Die animierte Serie basiert auf der New York Times-Bestseller-Scholastic-Reihe „Owl Diaries“ der preisgekrönten Autorin Rebecca Elliott und konnte in der ersten Staffel Fabns und Kritker gleichermaßen überzeugen. Nun gab der Streamingservic ebekannt, dass am 24. Januar 2025 die zweite Staffel anlaufen wird. ! Die zweite Staffel führt die Zuschauer durch eine Nacht im Leben von Eva, einer mutigen und enthusiastischen Eule, die groß träumt. Egal, ob sie mit ihren Freunden einen Hinterhof-Campout plant oder die Frühlingseichelrolle der Stadt vor hungrigen Eichhörnchen rettet, Eva geht ihre Ziele mit Überzeugung und Flair an und drückt sich dabei in ihrem Tagebuch aus.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

