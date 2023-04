Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Trailer und Starttermin für „Drops of God“ an

Apple TV+ kündigt Trailer und Starttermin für „Drops of God“ an

Apple TV+ legt hinsichtlich der Neuzugänge ein beachtliches Tempo an und hat neben dem Freitag auch den Mittwoch auserkoren, um neue Inhalte einzupflegen oder anzukündigen. Dementsprechend reichen wir diese Meldung nun nach.

Trailer für „Drops of God“ verfügbar

Bei “Drops of God” handelt es sich um eine Dramaserie, die in Französisch, Japanisch und Englisch gedreht wurde. Die Hauptrollen übernehmen dabei Fleur Geffrier (“Das Boot”, “Elle”) und Tomohisa Yamashita (“The Head”, “Tokyo Vice”, “Alice in Borderland”) und spielt in der Welt der Gastronomie und der edlen Weine. Der Franzose Alexandre Léger, Schöpfer des berühmten Léger Wine Guide, ist gerade im Alter von 60 Jahren in seinem Haus in Tokio verstorben. Er hinterlässt eine Tochter, Camille (Geffrier), die in Paris lebt und ihren Vater nicht mehr gesehen hat, seit sich ihre Eltern getrennt haben, als sie neun Jahre alt war. Als Camille nach Tokio fliegt und Légers Testament verlesen wird, entdeckt sie, dass ihr Vater ihr eine außergewöhnliche Weinsammlung hinterlassen hat – die größte Sammlung der Welt nach Ansicht der Experten. Aber um das Erbe zu beanspruchen, muss Camille mit einem brillanten jungen Önologen, Issei Tomine (Yamashita), konkurrieren.

Geschrieben vom Serienschöpfer Quoc Dang Tran (“Marianne”, “Parallels”), produziert von Klaus Zimmermann (“Borgia”, “Trapped”) und unter der Regie von Oded Ruskin (“No Man’s Land”, “Absentia”), wird die Serie auch von Les Productions Dynamic in Zusammenarbeit mit 22H22 und Adline Entertainment produziert.

Start erfolgt noch im April

Die mehrsprachige Dramaserie wird insgesamt acht Folgen umfassen. Die ersten beiden Folgen feiern ihre Premiere auf Apple TV+ am 21. April, anschließend geht es im gewohnten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

