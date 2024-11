Home Apple Apple TV+ kündigt Fortsetzung von „The Family Plan“ von und mit Mark Wahlberg an

Apple TV+ kündigt Fortsetzung von „The Family Plan“ von und mit Mark Wahlberg an

6. November 2024

Die Qualität der Inhalte bei Apple TV+ ist ein durchaus zweischneidiges Schwert. Bei den Serien liefert der Streamingdienst konstant ab, bei den Filmen kann das Niveau nicht immer gehalten werden. Filme wie „Napoleon“ konnten die immens hohen Erwartungen nicht gänzlich erfüllen. Einer der besseren Filme ist „The Family Plan“, der nun eine Fortsetzung bekommen wird.

Fortsetzung angekündigt

Laut eigener Aussage zählt der Film „The Family Plan“ zu den erfolgreichsten Filmen, die der Streamingdienst produziert und ausgestrahlt hat. Und wenn der Film diverse Längen hat, ist der dennoch ganz unterhaltsam und so wird es eine Fortsetzung geben. Mark Wahlberg wird gemeinsam mit Michelle Monaghan die Hauptrolle übernehmen, zudem wird er als Produzent fungieren. Zum Inhalt gibt es noch keine konkreten Informationen. Apple TV+ verriet nur, dass die Fortsetzung zur Weihnachtszeit spielen werde. Das Drehbuch wird wieder von David Coggeshall verfasst.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

