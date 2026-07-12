Apple TV kündigt Dramaserie „NocturneW für Ende Oktober an

Apple TV baut sein Serienportfolio weiter aus und nimmt sich nun einen der erfolgreichsten Krimi-Stoffe der letzten Jahre vor. Die neue Dramaserie „Nocturne“ basiert auf den Bestsellern von Lars Kepler und bringt prominente Namen vor die Kamera.

„Nocturne“ basiert auf Bestseller-Krimis

Hinter dem Pseudonym Lars Kepler verbirgt sich das schwedische Autorenpaar Alexandra Coelho Ahndoril und Alexander Ahndoril. Ihre Romane „Lazarus“ und „The Sandman“ haben sich laut Apple weltweit über 20 Millionen Mal verkauft und wurden in 40 Sprachen übersetzt – eine solide Vorlage für eine Serienadaption also. Ursprünglich sollte die Produktion den Titel „Lazarus“ tragen, wurde aber umbenannt. Der Grund liegt nahe: Amazon Prime Video hat mit „Harlan Coben’s Lazarus“ bereits eine gleichnamige Serie im Programm, wie der Hollywood Reporter berichtet.

Startet Ende Oktober 2026

Die zehnteilige Serie dreht sich um Jonah Lynn, gespielt von Liev Schreiber, einen ehemaligen Soldaten und Mordermittler, der den harten Polizeialltag in Philadelphia hinter sich lassen will. Mit seiner Familie zieht er in eine Kleinstadt im Westen Pennsylvanias, doch die erhoffte Ruhe währt nicht lange: Der Serienmörder Jurek Walter, dargestellt von Stephen Graham, bedroht die Stadt und Jonahs Familie. Zazie Beetz übernimmt die Rolle der FBI-Agentin Saga Bauer, Jonahs Ziehtochter, die schließlich die Jagd auf den Killer aufnimmt. Die Serie soll mit den ersten beiden Folgen am 30. Oktober 2026 anlaufen, anschließend geht es im wöchentlichen Turnus weiter

Was kostet Apple TV

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.