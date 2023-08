Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Doku „Wanted: The Escape of Carlos Goshn“ und dazugehörigen Trailer an

Apple TV+ kündigt Doku „Wanted: The Escape of Carlos Goshn“ und dazugehörigen Trailer an

In den 90er-Jahren bis weit in die 2000er hinein schlossen sich verschiedene Automobilhersteller zu sogenannten Joint Ventures zusammen: Mercedes fusionierte beispielsweise mit Chrysler, Renault übernahm Nissan und kaufte Anteile von Mitsubishi. Der Lenker dieses Konglomerat war Carlos Goshn, der nach seinem tiefen Fall auf spektakuläre Art und Weise vor den japanischen Behörden flüchtete. Apple TV+ sicherte sich die Rechte an einer Dokumentation, die demnächst ausgestrahlt wird.

Apple TV+ zeigt Trailer

Carlos Goshn stand im Mittelpunkt diverser Ermittlung der japanischen Behörden, die ihn im November 2018 schlussendlich verhafteten. Er verlor seine diversen Posten und wurde nur gegen Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen – und dann wurde es wild. Auf spektakuläre Art und Weise gelang Goshn eine abenteuerliche Flucht, die zudem kein gutes Bild auf die Behörden in Japan warf. Eine vierteilige Dokumentation beleuchtet nun die Hintergründe und der Trailer ist ziemlich spannend:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Dokumentation, die aus insgesamt vier Teilen besteht, wird am 25. August exklusiv auf Apple TV+ ausgestrahlt. Dabei konnten die Macher sogar Interviews mit Carlos Goshn in seinem Exil realisieren.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!