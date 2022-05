Home iCloud / Services Apple TV+ gewinnt Allison Janney für die Comedy-Serie „Mrs. American Pie“

Mit „Mrs American Pie“ plant Cupertino für Apple TV+ eine Comedy-Serie, die für den Cast eine prominente Besetzung vorsieht. Fans von Sitcoms dürfte die Personalie bekannt sein.

Allison Janney stößt dazu

Die 10-teilige Komödie ist in Palm Beach der 1970er Jahre angesiedelt Kristen Wiig spielt die Hauptrolle als Maxine Simmons, die versucht, in die High Society der Region einzusteigen. Es basiert auf Juliet McDaniels Roman „Mr and Mrs American Pie“ und wurde von der Schauspielerin/Produzentin Laura Dern für Apple TV+ entwickelt. Wie nun das Branchenblatt Deadline berichtet, konnte die Schauspielerin Allison Janney für die Serie gewinnen. Sie soll einen Charakter namens Evelyn spielen, die bereits Mitglied der High Society ist. Janney ist unter anderem aus der Sitcom „Mom“ bekannt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich dabei über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen. Die Serie scheint noch nicht vollständig abgedreht worden zu sein, befindet sich noch mitten in der Produktion. Dementsprechend ist es noch nicht abzusehen, wann die Serie ausgestrahlt werden soll

