Apple TV: Angeblich kleineres Modell mit Plexiglas-Top in Entwicklung

Apple soll an einem neuen Apple TV arbeiten, das bedeutende Änderungen im Design mitbringt. Diese sollen sich am Apple TV der ersten Generation orientieren, sie sind allerdings mit einer gehörigen Portion Skepsis zu betrachten.

Apple arbeite derzeit an einer neuen Version des Apple TV, das wird zuletzt in einer Einschätzung behauptet, die sich mit nicht bestätigten Gerüchten aus nicht verifizierten Quellen beschäftigt. Sie wurde von einer Seite verbreitet, die in der Vergangenheit vor allem durch schicke Renderings aufgefallen war, die allerdings nur selten echte Detailkenntnis kommender Produkte bewiesen hatte.

Danach arbeite Apple aktuell an einer Neuauflage des Apple TV, die ein anderes Design zur Schau stellen soll. Flacher und insgesamt kleiner soll die neue Box werden und mit einer Abdeckung aus Plexiglas kommen, wie das auch schon einmal einer Neuauflage des Mac Mini zugesprochen worden war.

Arbeitet Apple noch an einer Spielekonsole?

Es ist nicht zu sagen, was dran ist an diesen Gerüchten um eine neue Apple TV-Generation, die sich auch wieder mehr am Design des Apple TV der ersten Generation anlehnen soll. Apple hatte mit dem Apple TV 4K 2021 ein zwar fantasieloses, aber noch nicht allzu weit zurückliegendes Update für das Apple TV gebracht, eine neuerliche Aktualisierung in allzu naher Zukunft ist wenig wahrscheinlich.

Noch abwegiger wirkt die abermals aufgebrachte Behauptung, Apple arbeite an etwas, das einer Nintendo Switch ähneln und mit dem man etablierte Konsolenhersteller angreifen wolle. Entsprechende Behauptungen werden schon seit Jahren immer wieder erhoben, ohne dass sich bis jetzt jemals ein substanzieller Hinweis auf ein solches Produkt ergeben hätte.

