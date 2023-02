Home Apps Apple Store-App in Version 5.19: Das ist neu

Apple Store-App in Version 5.19: Das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 22. Februar 2023 um 17:03 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

In den vergangenen Wochen und Monaten hat Apple auch Hand an seine Webauftritte und Apps gelegt. Dazu zählt auch die Apple Store-App, die in Version 5.19 eine dringende Verbesserung spendiert bekam.

Apple Store-App in Version 5.19

Optisch hat Apple seine Store-App schon vor geraumer Zeit überarbeitet und bietet die realistischen Abbildungen der Geräte an, die mit der Apple ID verbunden sind. Leider ist die verbesserte Navigation des Web-Auftritts noch nicht übernommen worden, Apfelpage berichtete. Dennoch bietet das Update einige sinnvolle Verbesserungen an, wie aus den Release-Notes zu entnehmen ist:

Du kannst deine Listen mit gesicherten Artikeln einfach mit Freunden und Familie teilen.

Du kannst jetzt an mehr Stellen in der App auf deine gesicherten Artikel zugreifen und deinen Einkauf fortsetzen.

Du kannst noch mehr Details über unsere Apple Stores und ihre Umgebung anzeigen.

Update ist kostenfrei

Die Apple Store-App bietet Zugang zu Informationen rund um alle Apple-Produkte und erlaubt den Kauf direkt aus der App. Das Update selbst lässt sich kostenfrei im iOS-App Store laden.

Listen in der Apple Store App machen es einfach, Produkte für später zu speichern und Dinge zu organisieren, die ihr möglicherweise bei Apple kaufen möchtet.

