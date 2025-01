Home Apple Apple startet bald Massenproduktion von A-Chips in den USA

Apple startet bald Massenproduktion von A-Chips in den USA

Apple lässt bald erstmals iPhone-Chips in Masse in den USA produzieren. Die Fertigung übernimmt TSMC, doch die neuesten Chips wird es wohl noch sehr lange nicht aus US-Produktion geben und das liegt nicht an der technischen Machbarkeit.

Apple steht kurz vor dem Beginn der Massenproduktion seiner ersten in den USA hergestellten A-Serie-Chips im TSMC-Werk in Arizona. Laut einem Bericht von Nikkei Asia wurde die Testproduktion der Chips in der neuen Anlage nahe Phoenix bereits abgeschlossen. Derzeit befindet sich Apple in der finalen Phase der Qualitäts- und Leistungsprüfung. Die ersten kommerziell nutzbaren Chips könnten noch in diesem Quartal in die Massenproduktion gehen, vorausgesetzt, die Qualitätssicherungsprozesse werden erfolgreich abgeschlossen.

Allerdings nur Chips für ältere Modelle

Das Werk wird A-Serie-Chips für Apple-Geräte produzieren, vor allem für ältere iPhone-Modelle. Jüngsten Berichten zufolge wird die Anlage voraussichtlich den A16 Bionic Chip für das iPhone 15 und iPhone 15 Plus sowie den S9 Chip für die Apple Watch Ultra 2 fertigen. Mit dem Start der Produktion in Arizona markiert Apple einen Meilenstein: Zum ersten Mal werden Silicon-Chips des Unternehmens in den USA hergestellt.

Neueste Chips weiter nur aus Taiwan

Die aktuellsten Generationen von A- und M-Series-Chips werden allerdings in absehbarer Zeit nicht in den USA gefertigt werden – auch sonst nirgends außerhalb Taiwans. Es ist Teil der geostrategischen Sicherheitspolitik des Landes, die aktuellsten Fertigungsverfahren und damit verbundenes Know-how und Technologien nicht außerhalb des eigenen Territoriums zur Anwendung zu bringen.

Mit dieser und anderen Vorkehrungen sorgt die demokratische Inselrepublik für den Fall einer Invasion Chinas oder eines Wirtschaftskriegs des übermächtigen Nachbarn vor. So lange die Welt auf Taiwans Halbleiter angewiesen ist, woran sich allzu bald nichts ändern dürfte, hat die dortige Regierung einen wirksamen Hebel, um westlichen Beistand im Kampf gegen China zu erzwingen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.