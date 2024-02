Home Apple Apple Sports vorgestellt – hierzulande nicht verfügbar

Verfasst von Patrick Bergmann // 22. Februar 2024 um 16:41 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Apple hat seit einigen Jahren recht konkrete Ambitionen in Sachen Live-Sport und überträgt unter anderem auf dem hauseigenen Streamingdienst die Spiele der MLS sowie die Spiele am Freitag in der MLB. Nun lanciert der Konzern eine spezifische App für das Verfolgen von Sportergebnissen.

Apple Sports vorgestellt

In der Pressemitteilung geht Apple darauf ein, aus welchen Sportarten bzw. Sportligen man Ergebnisse und weitere Informationen aufbereitet. Irritierend dabei, sowohl die Bundesliga als auch die Serie A sowie die Ligue 1 sind enthalten, dabei lässt sich die App hierzulande gar nicht laden. Die Liste aller nachverfolgbaren Liegen schaut wie folgt aus:

MLS

NBA

NCAA Basketball (Männer und Frauen)

NHL

Bundesliga

LaLiga

Liga MX

Ligue 1

Premier League

Serie A

Die neue App ist zunächst nur in den USA, in Kanada und Großbritannien erhältlich, angesichts der unterstützten Ligen dürfte die App aber mittelfristig in weiteren Ländern starten.

Soll sich personalisieren lassen

Wer Apple Sports verwendet, kann sich individuell zusammenstellen, über welche Sportarten oder Teams man gerne zeitnah auf dem Laufenden gehalten werden möchte. Egal, ob es Ergebnisse, Aufstellungen oder Wettquoten sind, alles steht gebündelt in der App zur Verfügung. Zudem gibt es eine Anbindung an Streaming-Apps, um zu Live-Übertragungen umzuschalten. Apple erwähnt zudem Synchronisierung zwischen Apple TV sowie Apple News.

