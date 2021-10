Home Betriebssystem Apple signiert iOS 14.8 für manche Geräte nicht mehr

Apple hat die Signierung von iOS 14.8 eingestellt, zumindest für einige Geräte. Es ist wahrscheinlich, dass in nächster Zeit ein weiteres Sicherheitsupdate für iOS 14 für alle Nutzer zur Verfügung gestellt wird, die nicht auf iOS 15 aktualisieren wollen. Das neue System verschreckt aktuell noch einige Anwender mit einigen Bugs und Problemen.

Apple hat zuletzt die Signierung von iOS 14.8 für einige Gerätemodelle beendet. Die Version von iOS wird nicht länger für das iPhone X aus dem Jahr 2017 und das iPhone XR angeboten, außerdem erhält das iPad Air 3 diese Version nicht mehr in signierter Form. Andere Modelle aus dem Lineup von iPhone und iPad können iOS 14.8 und iPadOS 14.8 nach wie vor signiert laden und installieren. Doch wer eines der zuletzt ausgeschlossenen Geräte nutzt und bereits das Update auf iOS 15 oder iOS 15.0.1 geladen und installiert hat, kann nun nicht mehr zur früheren Version von iOS 14 zurückkehren.

Bevorstehendes Sicherheitsupdate von iOS 14 ist wahrscheinlich

Dieser Schritt deutet darauf hin, dass Apple in nächster Zeit ein weiteres Sicherheitsupdate für iOS 14 zur Verfügung stellen wird. Ein solches ist auch zu erwarten, nachdem Apple mit dem Start von iOS 15 den Nutzern erstmals die Möglichkeit gelassen hat, bewusst weiterhin iOS 14x einzusetzen und nicht auf das neue iOS 15 zu aktualisieren. Das neue System verärgert Kunden nach wie vor mit diversen Problemen, wie etwa Schwierigkeiten mit dem Touchscreen am iPhone, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

