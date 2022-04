Home Apple Apple redet sich schlecht: Dritt-Apps laut Studie beliebter als eigene

Apple versucht, seine eigenen Apps schlecht zu reden: Die werden von Dritt-Apps regelmäßig praktisch überrannt, was die Gunst der Verbraucher betrifft, zu diesem Ergebnis kommt eine Studie zur Nutzung von Apps – die von Apple beauftragt worden ist.

Man kann gar nicht betonen, wie wichtig es bei der Betrachtung einer Studie ist, die Rahmenbedingungen zu kennen. Von zentraler Bedeutung ist natürlich, wer eine Erhebung beauftragt hat. Nicht immer müssen von Unternehmen oder Organisationen beauftragte Studien reine Gefälligkeitsergebnisse liefern, doch gerade Apple ist bekannt dafür, stets gern aus Studien zu zitieren, die die eigenen Produkte entweder in einer fast komischen Weise überhöhen, oder die eigene Marktmacht so augenfällig künstlich klein rechnen, dass es ebenso absurde Züge annimmt. Letzterer Kategorie gehört eine neue Studie an, die Apple bei der Analysis Group in Auftrag gegeben hat, einem langjährigen Haus- und Hof-Lieferanten Apples für Statistiken zum eigenen Produktuniversum.

Apples Apps werden von Dritt-Apps dominiert

Diese Studie soll zeigen, dass Apples eigene Apps keineswegs eine dominierende Stellung im eigenen Ökosystem einnehmen. So sei etwa Spotify 1,6 mal so populär wie Apple Music. Netflix schlägt Apple TV+ gar um den Faktor 17, was allerdings auch kaum überrascht, mit dieser Erkenntnis vergibt sich Apple nichts. Die Studie betont auch verschiedene Optionen zur Nutzeransprache, die ‚Entwickler außerhalb des App Stores haben, ein allzu durchsichtiger Versuch, Druck aus dem Kessel der iOS-App-Monopoldebatte zu nehmen.

Weiter unterstreicht die Studie, viele Dienstekategorien werde von Apple überhaupt nicht bedient, hierzu zähle das in den Niederlanden umstrittene Dating, sowie allgemein Social Media.

Schließlich seien häufig Apple-eigene Apps bei Nutzern selbst dann weniger populär als Dritt-Apps aus dem App Store, wenn sie auf dem iPhone vorinstalliert sind, ein Seitenhieb auf die Forderungen, dass Apple keine vorinstallierten Apps auf das iPhone bringen dürfe. Die ganze Studie findet sich hier bei Apple. Ob sie dazu beiträgt, Apples Position im Ringen um die Deutungshoheit des Monopols unter iOS zu stützen, darf abgewartet werden.

