Apple Music: Event von Apple für kurz nach der Keynote angekündigt

Morgen steigt gegen Abend nicht nur die Keynote zur WWDC, Apple hat auch ein eigenes Event für Apple Music angekündigt. Im In diesem Monat startet Apple Music Lossless, die Erweiterung von Apples Streamingdienst beinhaltet nicht nur Songs in höherer Qualität, sondern auch 3D-Audio, das auf Dolby Atmos basiert.

Morgen Abend startet nicht nur die WWDC 2021 mit ihrer Keynote, die um 19:00 Uhr deutscher Zeit beginnt, gleich im Anschluss an diese rein digital übertragene Veranstaltung steigt auch noch ein Special-Event von Apple Music, das Apple zuletzt angekündigt hatte.

In einem Video, das zunächst auf Apple Music verbreitet wurde, wird dieses Event angekündigt, das gegen 21:00 Uhr deutscher Zeit beginnt, unmittelbar nach der Keynote.

Apple Music Spatial Audio is going to be introduced at 12pm PT on June 7 (after the WWDC keynote)https://t.co/WSdMdSBTmn#AppleMusic #spatialaudio #WWDC21

— kenny (@kuromikenny) June 6, 2021