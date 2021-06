Home Gerüchte Apple gibt nicht auf: AirPower mit Langstreckenoption immer noch in der Entwicklung

Apple möchte die Idee von AirPower einfach nicht sterben lassen: Nach wie vor arbeite man in Cupertino an einem Gerät, das mehrere Devices gleichzeitig drahtlos laden kann. Darüber hinaus arbeitet man wohl auch an avancierteren Plänen.

Apple ist von der Idee eines anspruchsvolleren Wireless Chargers einfach nicht abzubringen: Noch immer verfolge man bei Apple Pläne für ein Gerät, mit dem sich mehrere andere Gadgets drahtlos aufladen lassen sollen und zwar gleichzeitig. Wie heute der Redakteur Mark Gurman von der Agentur Bloomberg unter Verweis auf anonyme gut informierte Quellen bei Apple berichtet hat, habe man das Vorhaben, eine Art AirPower zu entwickeln, noch nicht aufgegeben.

Laden über größere Distanz wird ebenfalls erforscht

AirPower hatte Apple erstmals im Jahr 2017 vorgestellt, das Gerät kam aber nie auf den Markt. Apple musste irgendwann eingestehen, dass es zu Problemen bei der Entwicklung gekommen war, die man einfach nicht zeitnah lösen konnte. Die Prototypen hatten konkret immer wieder mit Überhitzungen zu kämpfen und auch bei der Software klemmte es an vielen Stellen.

Neben einem neuen Anlauf für einen Multi-Wireless Charger, werden auch weitere, deutlich aufregendere Themen erforscht. Apple untersuche etwa die Möglichkeit, ein Gerät über eine größere Distanz zu laden, diese Technologie ist aktuell noch hoch experimentell, wird aber bereits von ersten Branchengrößen aktiv vorangetrieben, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Diese Arbeiten seien bei Apple aber noch in einem frühen Stadium und mit einem fertigen Produkt sollte hier nicht innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre gerechnet werden.

