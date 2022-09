Home Apple Apple entfernt russische VK-Apps weltweit aus dem App Store

Apple hat eine Reihe russischer Apps aus dem App Store entfernt. Dieser Rauswurf erfolgte global und laut Apple als Reaktion auf britische Sanktionen. Nutzer, die die Anwendungen bereits geladen hatten, können diese weiterhin verwenden.

Apple trifft weitere Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das Unternehmen hat alle Apps der russischen VK-Gruppe und derer, die mit ihr in Verbindung stehen, aus dem App Store entfernt, die zugehörigen Entwicklerkonten wurden gesperrt.

Die VK-Gruppe betreibt unter anderem einige soziale Medien, die in Russland teilweise ähnlich populär wie die Dienste von Meta waren. Derzeit ist VKontakte, das auch als das russische Facebook gilt, die viertbeliebteste Seite in Russland.

VKontakte, VK Music und Mail.ru gehören auch zu den Apps, die auf Anordnung der russischen Regierung auf allen in Russland verkauften Smartphones vorinstalliert werden müssen.

Die Verbannung der VK-Apps erfolgt in allen App Stores weltweit.

Apple: Reagieren auf britische Sanktionen

Mit dieser Maßnahme reagiert das Unternehmen auf die jüngste Runde britischer Sanktionen, erklärte Unternehmenssprecher Adam Dema gegenüber The Verge. Dieses Sanktionspaket zielt auf eine Reihe von Führungskräften bei der Gazprombank und ist als Reaktion auf die Scheinreferenden zu sehen, mit denen Russland die völkerrechtswidrige Annexion ukrainischen Territoriums rechtfertigen möchte.

Die bereits geladenen Anwendungen von VK können wohl vorerst weiter von Nutzern verwendet werden, allerdings wird es wohl zu Beeinträchtigungen bei den Benachrichtigungen kommen.

Aufgrund der politischen Natur dieses Themas behalten wir uns vor, die Kommentarfunktion für diesen Artikel zu deaktivieren beziehungsweise Kommentare zu entfernen, die gegen unsere Nutzungsordnung verstoßen. – be excellent to each other

