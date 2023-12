Home Apple Apple-Eigenproduktion „Killers of the Flower Moon“ jetzt bei iTunes zum Kauf erhältlich

Apple-Eigenproduktion „Killers of the Flower Moon“ jetzt bei iTunes zum Kauf erhältlich

Verfasst von Patrick Bergmann // 5. Dezember 2023 um 21:10 Uhr // Apple // // 1 Kommentar

In den vergangenen Wochen konzentrierte sich Apple TV+ vornehmlich auf Filme und wir dürfen uns auf einige Highlights freuen. Zweifelsfrei dürfte die Zusammenarbeit von Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio bei vielen Lesern ganz oben stehen un d hier gibt es nun Neuigkeiten.

Kann nun bei iTunes und Co. gekauft werden

Wir dürfen uns zukünftig auf weitere solcher Produktionen freuen, Apple TV+ will mit dem Filmstudio Apple Originals jährlich rund eine Milliarde US-Dollar investieren. Allerdings wird es diese Filme nicht von Anfang an für lau geben: Sie werden zunächst in den Kinos gezeigt und anschließend als Kauftitel bei iTunes und Co. verwertet. Damit kommen wir zum oben genannten Film, der sich nun bei iTunes käuflich erwerben lässt – für satte 19,99 Euro.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

In den 1920er-Jahren werden Mitglieder des indianischen Stammes der Osage im Bundesstaat Oklahoma ermordet, nachdem auf ihrem Land Öl gefunden worden ist. Das löst eine groß angelegte Untersuchung einer völlig neuen Polizeieinheit, dem FBI, aus. Tom White, ein ehemaliger Texas Ranger und Gesetzeshüter der alten Schule, leitet die Ermittlungen für die neue Bundesbehörde und stößt bald in ein Wespennest aus Korruption und Mord.

Starttermin auf Apple TV+ unklar

Die Zweitverwertung läuft damit knapp zwei Monate nach dem Kinostart an und dürfte auf jeden Fall den Jahreswechsel überdauern. Apple TV+ hat noch kein konkreten Starttermin genannt, wir gehen jedoch davon aus, dass es frühestens gegen Ende Januar soweit sein wird.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!