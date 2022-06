Home Apple Apple bringt ein neues Dual-USB-C-Netzteil + farblich passendes Ladekabel fürs MacBook

Apple bringt ein neues Dual-USB-C-Netzteil + farblich passendes Ladekabel fürs MacBook

Verfasst von Patrick Bergmann // 9. Juni 2022 um 20:47 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Auf der WWDC22 stellte Apple nicht nur die neuen Betriebssysteme vor, es gab mit dem MacBook Pro 13″ 2022 und dem MacBook Air 2022 auch neue Hardware. Das neue MacBook Air 2022 bringt auch ein neues Netzteil mit, welches separat erworben werden kann. Dabei wurden frühere Gerüchte bestätigt, es handelt sich um das Dual-USB-C-Netzteil.

Das neue Dual-USB-C-Netzteil

Das neue Netzteil mit zwei USB-C-Ausgängen ist im Lieferumfang für alle Käufer des MacBook Air 2022 enthalten, in einigen Konfigurationen wird hier auch ein 67 Watt-Netzteil ausgeliefert. Apple bietet hier eine Gesamtleistung von 35 Watt an. Ein USB-C-Port ist dabei in der Lage, die maximale Ladegeschwindigkeit des iPhone 13 Pro mit bis zu 27 Watt zu liefern.

Dieses scheint hierzulande nicht in der kompakten Variante angeboten zu werden, die vorab geleakt worden war. Ergänzend dazu bietet Apple das neue MagSafe3-Ladekabel in den vier verschiedenen Farben als Ersatzteil mit einer Länge von 2 Meter ab. Irritierend ist nur, dass der USB-C-Anschluss in Silber-Weiß gehalten wurde. Der Stecker von MagSafe 3 ist wiederum farblich auf das Kabel abgestimmt.

Preise und Verfügbarkeit

Das Kabel veranschlagt Apple mit 55,00 Euro, was wir mit Blick auf MagSafe 3 durchaus nachvollziehen können. Die neuen Farben sind allerdings noch nicht verfügbar, der Verkaufsstart dürfte mit dem MacBook Air zusammenfallen. Gleiches gilt auch für das neue Netzteil. Die 65,00 Euro, die Apple für das neue Netzteil mit Dual-USB-C-Anschluss veranschlagt, sind sehr sportlich. Hier wollen wir euch ans Herz legen, sich einmal bei Anker umzuschauen.

