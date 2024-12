Home Betriebssystem Apple bestätigt: iOS 18.2 kommt heute Abend

Apple bestätigt: iOS 18.2 kommt heute Abend

Apple hat soeben angekündigt, dass iOS 18.2 heute Abend veröffentlicht wird. Die Betaphase lief länger als erwartet, den Release Candidate hat Apple nach Veröffentlichung nochmal überarbeiten müssen. Jetzt scheinen alle Fehler behoben zu sein, iOS 18.2 kommt heute Abend.

Das berichtet 9to5Mac und beruft sich dabei auf offizielle Apple-Informationen. Zwar stehen die meisten Neuerungen rund um Apple Intelligence bei uns nicht zur Verfügung, iOS 18.2 bringt dennoch einige neue Features auch auf europäische iPhones.

iOS 18.2 verbessert Camera Control, „Wo ist?“ und Fotos-App

iOS 18.2 wird bereits mit Spannung erwartet. In den USA bringt das Update die meisten Apple Intelligence Features mit sich und auch bei uns gibt es Neues. So wird zum Beispiel die neue Kamerasteuerung am iPhone 16 (Pro) um eine Belichtungs- und Fokus-Sperre erweitert, wie es bei System- und Spiegelreflexkameras gängig ist. Außerdem lässt sich „Camera Control“ auch beim ersten Druck starten, wenn das iPhone-Display ausgeschaltet ist. Eine entsprechende Einstellung gibt es unter Einstellung > Kamera > Kamerasteuerung. Das gilt auch für einen Anpassung der notwendigen Geschwindigkeit, in der der zweite Klick bei Doppelklicks erfolgen muss. Hier habt ihr mit iOS 18.2 die Wahl zwischen „Standard“, „Langsam“ und „Langsamer“

Neu ist auch, dass sich AirTags in „Wo ist?“ mit anderen per Live-Link teilen lassen. Die nicht bei allen beliebte Fotos-App, die Apple mit iOS 18 grundlegend neu gestaltet hat, bekommt ebenfalls neue Einstellungsmöglichkeiten.

Für uns in der EU gibt es zudem einige neue Einstellungsmöglichkeiten bezüglich Standard-Apps. In diesem Artikel haben wir euch alle zusammengefasst.

iOS 18.2 lässt sich heute Abend, vermutlich gegen 19 Uhr deutscher Zeit auf dem gewohnten Wege installieren. Öffnet dafür die Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate und ladet die Software herunter. Auch iPadOS 18.2, macOS 15.2, watchOS 11.2, visionOS 2.2, tvOS und HomePodOS 18.2 sollten heute Abend bereitstehen.

