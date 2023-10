Apple Arcade: Vier neue Spiele, unter anderem NBA 2K24 und weitere 30 Updates

Mit dem Release von macOS 14 Sonoma und dem Gaming Mode sowie dem iPhone 15 Pro und dem A17 Pro ist dafür gesorgt, dass das Thema Gaming auf den Plattformen von Apple wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und mit Apple Arcade hat man auch das passende Angebot parat, welches wieder einige Updates und neue Spiele bekommt.

Auch in diesem Monat gibt es wieder vier neuen Spiele, von denen das neue NBA 2K24 mit Sicherheit das Highlight darstellt. Dies sieht laut Pressemitteilung auch der Spieledienst so:

„Zur Feier des 25-jährigen Bestehens von NBA 2K zollt die NBA 2K24 Arcade Edition dem Ort Tribut, an dem alles begann. Allen Iverson, der allererste Athlet auf dem Cover von NBA 2K, als das Franchise 1999 auf den Markt kam, ist zurück um uns in eine neue Ära der Basketballspiele zu führen. Die diesjährige Ausgabe bietet den Fans noch mehr Spielmöglichkeiten mit brandneuen Modi wie dem Endorsement, neue Möglichkeiten, sich mit individuellen Anpassungen bei MyPLAYER und MyCOURT auszudrücken, legendäre Showdowns mit der größten Fantasy-Team-Herausforderung und so viel mehr.“