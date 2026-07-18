Apple Arcade darf sich im August 2026 auf diese beiden neuen Spiele freuen

Apple Arcade läuft hierzulande noch immer klar unter dem Radar, dabei kann man Cupertino beim Gaming-Abo wahrlich kein mangelndes Engagement vorwerfen. Im August dürfen sich vor allem Football-Fans auf einen echten Neuzugang freuen: EA SPORTS bringt Madden NFL 27 als Arcade Edition exklusiv auf Apple-Geräte. Damit kehrt die Reihe nach 19 Jahren auf den Mac zurück.

Vollwertiges Madden

Bereits Anfang August erscheine die beiden neuen Titel, die American Football als zentrales Thema haben und die Zeit bis zum Start der neuen Season im Herbst verkürzen soll:

Madden NFL 27 Arcade Edition

Das Spiel bietet das unverfälschte Football-Erlebnis, das sich Spieler wünschen – ein vollständiges Madden NFL Spiel ohne Werbung oder In-App-Käufe. In den beliebten Modi „Franchise“ und „Quick Play“ kann man direkt ins Spiel einsteigen und dynamische Spielerbewertungen erleben, die auf realen Leistungen in der NFL basieren. Der Franchise-Modus wird von einer wöchentlich aktualisierten Story-Engine angetrieben und versetzt Spieler in die Rolle des General Managers, um saisonübergreifende Handlungsstränge zu steuern, Fans für sich zu gewinnen und ein Team aufzubauen, das um die Meisterschaft spielt.

Retro Bowl College+

In diesem beliebten Spin-off des erfolgreichen 8-Bit-Spiels Retro Bowl gilt es, sich als siegreicher Head Coach eines von 250 College-Teams einen Namen zu machen.

Beide Spiele sollen am 06. August 2026 exklusiv für Abonnenten des Dienstes Apple Arcade verfügbar sein.

Was kostet Apple Arcade?

Apple Arcade kostet nun monatlich 6,99 Euro und weist nun deutlich mehr als 200 verschiedene Titel auf. In den vergangenen Wochen und Monaten konnte Apple zudem einige namhafte Blockbuster-Games zu Apple Arcade herüberholen. Wichtig zu wissen: Hier gelistete Spiele dürfen weder Werbung noch zusätzliche In-App-Käufe enthalten.