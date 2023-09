Home iCloud / Services Apple Arcade bekommt 4 neue Spiele und über 40 Updates

Apple Arcade bekommt 4 neue Spiele und über 40 Updates

Mit dem iPhone 15 Pro stellte Apple auch den A17 Pro vor, der fast auf Augenhöhe mit dem M1 liegt. Dabei hat sich Apple laut eigenen Angaben speziell auf die GPU-Leistung konzentriert und bietet dabei erstmals Raytracing an. Beides hat Potenzial, dem kostenpflichtigen Service Apple Arcade neuen Auftrieb zu verleihen. Inhaltlich schraubt der Konzern weiter am Angebot, wir klären kurz auf.

Vier neue Spiele für Apple Arcade

Wer Fan vom berühmtesten Geheimagent der Welt ist, der dürfte hier fündig werden und es bleibt zu hoffen, dass diese Umsetzung deutlich besser als die letzten Versuche für Playstation und Co war. Apple Arcade beschreibt die Spiele wie folgt:

Cypher 007

Inspiriert von 60 Jahren Spionagegeschichte werden Spieler:innen eine Landschaft durchqueren, die das wohl berühmteste Universum der Spionage ehrt, und einige der ikonischsten Momente und außergewöhnlichsten Abenteuer von James Bond erleben. Blofeld, kriminelles Superhirn und Chef von Spectre, hat wieder einmal einen Plan ausgeheckt, um Bond, seinen Erzfeind, zu sabotieren. Diesmal hat er eine Methode der Gehirnwäsche namens Cypher angewandt und hält Bond in einer Art geistigem Gefängnis gefangen, um ihn in den ultimativen Doppelagenten zu verwandeln. In diesem Top-Down Stealth-Action-Adventure hilft man Agent 007 bei seiner bisher schwierigsten Mission. Man sammelt Informationen, deckt Geheimnisse auf und setzt Spionagetechniken ein, um fesselnde Level voller Hindernisse, Gegner und Ziele zu überwinden, deren Schwierigkeitsgrad mit dem Spielfortschritt steigt. Man muss Missionen erfüllen, um Blofeld und Spectre ein für alle Mal zur Strecke zu bringen. Spieler:innen treten über Bestenlisten gegen andere 007-Agenten auf der ganzen Welt an, um zu beweisen, dass sie der:die beste Spion:in aller Zeiten sind.

Junkworld (Ironhide S.A.)

Fans von Tower Defense-Spielen wie Bloons TD 6 werden Junkworld lieben. Voller waghalsiger Abenteuer, gefährlicher Terrains und dubioser Gefährten übernimmt man in Junkworld das Kommando über den einfallsreichen Scavenger-Clan. Man setzt Türme ein, verwendet Spezialeinheiten und Gadgets und trainiert ganz erstaunliche Helden, um das Chaos postapokalyptischer taktischer Schlachten zu überleben. Mit einer Reihe dynamischer Helden, einer Vielzahl von Türmen, einer Auswahl an kreativen Taktiken und 80 herausfordernden Etappen werden Spieler:innen ihren taktischen Verstand einsetzen, um ihrem Team zum Sieg zu führen.

Japanese Rural Life Adventure (GAME START LLC)

Dieses gemütliche Lebenssimulationsspiel wird in einem wunderschönen und sorgfältig gestalteten Pixel-Art-Stil präsentiert. Während des Wechsels zwischen den vier Jahreszeiten muss man bauen, kochen, fischen, sammeln und erkundet und erlebt Japan. Spieler:innen können traditionelle japanische Feste – wie Hatsumōde, Ōmisoka und Tsukimi – genießen, bei denen man die Dorfbewohner:innen aus der Umgebung kennenlernt und Freundschaften schließen kann, während man Abenteuer auf dem Land erlebt.

Meine Talking Angela 2 (Outfit7 Limited) Meine Talking Angela 2 von den Machern von Talking Tom & Friends ist ein virtuelles Haustierspiel, in dem jeder Tag stylish und spannend ist. Spieler:innen helfen Angela, einer modischen Katze, in ihrem großstädtischen Zuhause aktiv zu bleiben, indem sie neue Tanzschritte üben, köstliche Leckereien backen, originelle Musik machen oder Schmuck entwerfen. Eine Vielzahl von Minispielen und Rätseln hält Spieler:innen auf Trab, während man seine Fähigkeiten und Reflexe auf die Probe stellt.

Apple Arcade kündigt über 40 Updates an

Der Streamingdienst kündigte zudem an, dass im September für die bestehenden Inhalte insgesamt über 40 Updates bereitgestellt werden. Hier erwähnt der Service explizit das Spiel „Helly Kitty Island Adventure“.Das kommende Update wird am 29. September verfügbar sein und ein „Spooky Celebration“-Event sowie neue Besucher auf der Insel einführen: Baku, Cherry und Berry.

Was kostet Apple Arcade?

Apple Arcade kostet monatlich 4,99 Euro und weist nun deutlich mehr als 200 verschiedene Titel auf. In den vergangenen Wochen und Monaten konnte Apple zudem einige namhafte Blockbuster-Games zu Apple Arcade herüberholen. Wichtig für Spieler: Um als Publisher sein Spiel hier platzieren zu dürfen, darf es weder In-App-Käufe noch Werbeeinblendungen geben.

