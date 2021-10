App Store erhält wohl Problembericht für Apps zurück

Der App Store erhält offenbar die Möglichkeit zurück, ein Problem mit einer App zu melden: Diese Option hatte es vor Jahren schon gegeben, Apple hatte sie aber irgendwann ohne Erklärung gestrichen. Mit der erneuten Einführung dieser Möglichkeit könnte eine verstärkte Qualitätskontrolle seitens des App Store-Teams einhergehen.

Apple bringt offenbar eine Möglichkeit zurück, Probleme mit einer App an Apple zu melden. Vor Jahren gab es auf den jeweiligen Seiten einer App einen Button, um ein Problem mit der App zu melden. Dieser Möglichkeit wurde im weiteren von Apple allerdings ohne jede Erklärung entfernt.

Wie nun von verschiedener Seite sowie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter berichtet wird, ist der „Problem melden“-Button offenbar in den App Store zurückgekehrt, allerdings wohl nicht überall.

In a major reversal, Apple quietly added back the “Report a Problem” @AppStore button in iOS 15: pic.twitter.com/UopiPDEV7e

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) October 3, 2021