Apfelpage.de testet iPhone 12-Cases: Größenvergleich + Was verraten sie uns?

Seit einigen Tagen liegen bei uns in der Redaktion die Cases für alle erwarteten iPhone 12-Modelle. Der Hersteller Totallee verkauft diese jedes Jahr mitunter als erster und wir konnten bereits einen Blick darauf werfen. Was verraten uns die Cases über das iPhone 12 und 12 Pro und welche Eindrücke konnten wir sammeln?

Zu aller erst sei gesagt: Die Cases verraten so gut wie gar nichts Neues. Dennoch möchten wir euch einige Erkenntnisse, Eindrücke, Größenvergleiche mit anderen Apple-Geräten und Gegenstände aus dem Alltag sowie letztendlich Bilder der Cases zeigen. Viel Spaß beim Lesen!

Die Ecken: Unhandlich?

Beim Spielen in der Hand wirken die Cases schon allesamt wuchtiger als die runden iPhones, die wir nun seit 2014 mit dem iPhone 6 bekommen haben. Es wird eine Umgewöhnung sein und gerade das iPhone 12 Pro Max ist unheimlich groß. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die Geräte unhandlich wirken. Beim Aufnehmen von einem Tisch und auch beim Halten könnten die Ecken sogar förderlich für den „Grip“ sein. Doch hier möchte ich die Spekulationen auch schon beenden. Schließlich habe ich hier nur ein Stück Plastik in der Hand.

Größenvergleich

Vergleich in der Hand

Ich habe hier im selben Winkel das iPhone 12 Mini-Case, das iPhone 11 Pro und dann das iPhone 12 Pro-Case in die Hand genommen. Auf den Bildern kommt die Größe so am besten zum Tragen. Achtet dabei auf den Daumen und die Finger, um den Größenunterschied zu erkennen:

Vergleich mit anderen Produkten

Ich habe nun versucht, die Cases auf folgenden Bildern ins Verhältnis zu setzen. Und zwar mit einem MacBook 12 Zoll, dem iPhone 11 Pro und einer gewöhnlichen Kreditkarte. Im zweiten Bild seht ihr die Cases mit dem iPad Air verglichen.

Hier ein Bild „auf“ dem iPad Air 2 (9,7 Zoll):

Folgende Erklärungen dazu:

Durchsichtige Hülle: iPhone 12 Mini mit 5,4 Zoll

Schwarze Hülle: iPhone 12 bzw. iPhone 12 Pro mit je 6,1 Zoll

Dunkelblaue Hülle: iPhone 12 Pro Max mit 6,7 Zoll

Echt: iPhone 11 Pro, MacBook 12 Zoll, Kreditkarte

Und folgende Bemerkungen dazu:

Die iPhone 12- und 12 Pro-Hülle ist in etwa 4 Millimeter höher und 1,5 Millimeter breiter als das iPhone 11 Pro. Der Unterschied ist hier wirklich minimal, was auf noch dünnere Displayränder schließen lässt. Der Unterschied in der Hand ist kaum spürbar, auf Grund der ecken wirkt es jedoch wuchtiger.

Die iPhone 12 Mini-Hülle ist in etwa 4 Millimeter schmaler und 8 Millimeter niedriger als das iPhone 11 Pro. Der Unterschied in der Hand ist deutlich spürbar.

Die Cases sind allesamt leicht dicker als das iPhone 11 Pro. Das ist ja logisch auf Grund der Tatsache, dass Cases immer größer sind als tatsächliche Geräte. Das iPhone 12 und 12 Pro an sich werden also kaum dicker sein.

Die Aufteilung der Knöpfe bleibt nahezu identisch.

Die Kamerahügel-Größe bleibt nahezu identisch, wächst aber leicht an.

Das kleinere Kleine und das größere Große

iPhone 12 Mini Case

Spannend fanden wir den Größenvergleich des iPhone 12 Mini und des iPhone 12 Pro Max. Das 5,4 Zoll Modell wirkt nochmals deutlich kleiner in der Hand, fast wie ein iPhone SE! Auf diesem Foto kommt der Unterschied im Vergleich zu meinem iPhone 11 Pro recht gut zu Geltung, obgleich der Unterschied ja nur 0,4 Zoll ausmacht:

Zum Vergleich: Das Case (und damit auch das Gerät) ist ca. so breit wie das gute alte 5-Watt-Netzteil:

Hier ein Vergleich mit einer Kreditkarte:

iPhone 12 Pro Max Case

Auf der anderen Seite haben wir das iPhone 12 Pro Max, welches wirklich riesig ist. Für meine Hände wäre es jedenfalls viel zu groß und eine Einhand-Bedienung ist absolut unmöglich, selbst mit Umgreifen. Durch das eckige Design wirkt das Gerät auch auf dem Tisch nochmals viel größer.

Folgendes Bild zeigen das wohl sehr schön:

Zum Vergleich: Das Case (und damit auch das Gerät) ist ca. so lang wie das iPad Air 2 breit!

Das soll es gewesen sein von diesem Hands-On. Wir warten nun gespannt auf potentielle Einladungen von Apple zum iPhone 12-Event und werden natürlich so schnell es geht Testgeräte organisieren, um echte Eindrücke sammeln zu können.

Habt ihr Fragen zu den Cases? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren!

Wer sich für die iPhone 12-Cases von Totallee interessiert, kann dieses schon jetzt in deren Online Shop kaufen. Wir bedanken uns für die Bereitstellung.

