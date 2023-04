Home Sonstiges „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“ kommt Mitte Mai zu Disney+

„Ant-Man and The Wasp: Quantumania“ kommt Mitte Mai zu Disney+

Kritiker sagen, dass es nach „Avengers: Endgame“ und „Spider-Man: No Way Home“ mit dem MCU deutlich abwärts ging. Das zeigte sich bereits deutlich bei „Thor: Love & Thunder“ und setzte sich im letzten Marvel-Film beeindruckend fort. „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“ konnte nicht im Ansatz mit seinen beiden Vorgängern mithalten, zumindest laut der Kritiken. Wer sich die Kinokarte deshalb sparte, darf sich nun den Mai im Kalender anstreichen.

Ant-Man 3 erscheint am 17. Mai auf Disney+

Der Film „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“ ist der Auftakt zur fünften Phase des Marvel Cinematic Universe und ist eine Mischung aus aus Science-Fiction- und Action-Blockbuster. Auch wenn der Film nicht besonders überzeugt hat, nimmt er dennoch eine extrem wichtige Rolle ein. Grund iist das Filmdebüt von Kang the Conquerer, dem neuen Antagonisten, der noch über als Thanos sein soll.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Später Start auf Disney+

Der Start auf dem hauseigenen Streamingdienst erfolgt recht spät und dürfte auf Bob Iger zurückzuführen sein. Dieser hatte den Sitz als CEO erst zum Jahreswechsel übernommen und angekündigt, die Kinoauswertung wieder zu priorisieren. In diesem Fall führt das jedoch zu einem kleinen Konflikt: Der Film „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ scheint auf einigen Ergeinissen aus Ant-Man 3 aufzubauen. Doch das neue Abenteuer von Star-Lord läuft bereits kommende Woche am 03. Mai 2023 in den Kinos.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!