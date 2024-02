Home Deals Anker Power-Deals: GaN-Powerbank erstmals deutlich reduziert

Vor einigen Jahren war Anker die erste Adresse, wenn man solides Zubehör in vernünftiger Verarbeitung zu attraktiven Preisen haben wollte. Mittlerweile hat man den Schritt in das Premiumsegment vollzogen, was nirgends so deutlich wird wie bei den GaN-Powerbanks aus der Prime-Serie. Hier gibt es nun attraktive Preisnachlässe

Anker Prime GaN-Powerbanks im Angebot

Die GaN-technik ist seit einigen Jahren bereits etablierter Standard bei den Netzteilen und sorgt dafür, dass diese trotz hoher Ladeleistung schön kompakt sind – wenn man sie nicht von Apple kauft. Anker hat diese 2023 in seine neuen Powerbanks aus der Prime-Serie gepackt und bietet dabei bis zu 140 Watt Ladelaseitung an, damit lässt sich auch bequem das MacBook Pro 16″ betanken. Im Rahmen des anstehenden Valentinstag gibt es aktuell einige Rabatte, wodurch die Anker 737 Powerbanks erstmals für unter 100 Euro erhältlich ist.

Zudem ist das Display extrem attraktiv, welches Auskunft über die Restladung sowie die Ladeleistung gibt, die am jeweils verwendeten USB-Port ausgegeben wird. Übrigens handelt es sich hierbei um das Flaggschiff mit einer Kapazität von 24.000 mAh

