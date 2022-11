Home Sonstiges Amazon Prime Music: Mehr Songs, aber weniger Komfort

Wer Prime abonniert, hat neben dem kostenfreien Versand von Prime-Versand auch Zugriff auf Prime Video und Amazon Music. Für Amazon Music hat der Versandgigant nun ein paar Veränderungen vorgenommen. Die sind nicht nur positiver Natur.

Mehr Musik

Zunächst einmal hat Amazon an den verfügbaren Inhalten geschraubt: Ab sofort lassen sich 100 Mio. Songs kostenfrei streamen, vorher waren es nur 2 Millionen Songs. Wie Amazon in einer Pressemitteilung bekanntgab, soll der erweiterte, werbefreie Musikkatalog ab sofort allen Prime-Nutzern zur Verfügung stehen. Ergänzt wird das Ganze durch eine Auswahl an ausgewählten Podcasts. Doch es gibt einige Einschränkungen, die man beachten muss.

Diverse Einschränkungen

Im Kern ist es ein ähnliches Angebot wie Spotify Free, doch Amazon Music hat bedeutend weniger Komfortfunktionen. Alben lassen sich im neuen Prime-Abo nicht herunterladen, das geht nur mit bestimmten Wiedergabelisten. Außerdem kann man nur fünfmal pro Stunde weiterskippen, anschließend muss man dem zuhören, was Amazon Music kredenzt. Außerdem steht innerhalb der verfügbaren Alben oftmals nur die Shuffle-Funktion zur Verfügung. Wollt ihr zielgerichtet Musik hören, muss weiterhin Prime Music abonnieren.

