Amazon lädt zum Alexa-Event am 26. Februar, neue Alexa aber verspätet

Siri auf dem HomePod ist noch immer ein Trauerspiel, dies kann nicht beschönigt werden. Deshalb haben sich nicht wenige Menschen einen Echo (Dot) geholt, Alexa war deutlich zuverlässiger. Allerdings hat das Unternehmen aus Seattle ebenfalls den Anschluss verloren. Zwischenzeitlich stand sogar die gesamte Alexa-Sparte mitsamt der Hardware vor dem Aus. Deshalb ist es etwas überraschend, dass Amazon Ende Februar zu einem speziellen Event geladen hat.

Event am 26. Februar

Alexa und die Echo-Sparte war immer ein Herzensprojekt von Bezos, nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Tagesgeschäft stand das Ganze jedoch auf der Kippe. Es gab sogar massive Einsparungen. Doch entgegen diesen Gerüchten arbeitet Amazon an einer neuen Version von Alexa und lädt dafür am 26. Februar 2025 in New York zu einem entsprechenden Event ein. Der Fokus dürfte klar auf Alexa liegen, wenngleich auch neue Hardware wahrscheinlich ist.

Neue Alexa verzögert sich

Das angekündigte Event scheint aber unter keinem guten Stern zu stehen, denn die neue Alexa verzögert sich. Einem Bericht der Washington Post zufolge, der sich auf interne Dokumente stützt, macht die Überarbeitung weiterhin Probleme. Es gibt nach wie vor zu viele fehlerhafte Antworten auf Fragen, die einen persönlichen Kontext haben. Deshalb soll es nur eine Demonstration geben, der tatsächliche Rollout der neuen Alexa dürfte sich verzögern. Interessante Frage, die sich stellt, ob und zu welchem Preis Amazon die neue Alexa anbieten wird. Zuletzt wurde ein Abopreis zwischen 5,00 und 10,00 US-Dollar gemunkelt.

