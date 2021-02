Home Deals Amazon Deals: Heute Massage Gun 38% billiger + weitere Home Office-Gadgets!

Der Lockdown wurde zumindest gerade in Deutschland noch einmal verlängert. Viele von euch können Gott sei Dank im Home Office arbeiten, jedoch ergeben sich daraus neue gesundheitliche „Probleme“. Das muss aber nicht so bleiben, wie unser nachfolgende Deal zeigt.

Massagepistole von MILcea im Angebot

In den heutigen Tagesdeals gibt es eine sogenannte Massagepistole im Angebot. Das Gerät bietet insgesamt 5 Massagestufen, eine LCD-Anzeige sowie insgesamt sechs verschiedene Aufsätze an. Damit lässt sich einerseits die Regeneration bei sportlichen Aktivitäten fördern. Andererseits lassen sich so auch entstandene Verspannungen, die während des stundenlangen Arbeitens im Sitzen auftreten, lösen. Um den Preis von 79€ zu erzielen, müsst Ihr noch einen zusätzlichen 20€-Rabattcode direkt auf der Produktseite aktivieren:

Weitere Deals für euer Home Office

Außerdem haben wir noch ein paar weitere Angebote für euer Home Office gefunden. Diese findet ihr nachfolgend gelistet. Unter anderem findet ihr dort ein Mikrofon für eure nächste Podcast-Aufnahme:

