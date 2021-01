Home Deals Amazon Deals: Echo-Hardware deutlich reduziert

Zum späten Abend bin ich für euch nochmal fündig geworden, wenngleich wir dazu den Blick auf den Wettbewerb werfen. Amazon hat nämlich diverse Produkte seiner Echo-Hardware teils deutlich reduziert. Wer also einen möglichst zuverlässigen Sprachassistenten haben möchte, kann hier gerne vorbeischauen.

Reduzierte Echo-Hardware

Erstmals seit dem Black Friday bietet Amazon einige seiner Echo-Produkte mit zum Teil wieder deutlichen Preisnachlässen an, die Gelegenheit wollen wir also nutzen. So könnt ihr beispielsweise den aktuellen Echo Dot 4. Gen (ohne Uhr) für derzeit 34,99€ statt der üblichen 59,99€ erwerben:

Der neue Echo (4. Generation) | Mit herausragendem Klang, Smart Home-Hub und Alexa | Anthrazit

Hersteller: Amazon

Preis bei amazon* : Hersteller: AmazonPreis bei amazon* : 79,98 EUR



Der neue Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit

Hersteller: Amazon

Preis bei amazon* : Hersteller: AmazonPreis bei amazon* : 34,99 EUR



Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, Anthrazit Stoff

Hersteller: Amazon

Preis bei amazon* : Hersteller: AmazonPreis bei amazon* : 24,99 EUR



Der neue Echo Dot (4. Generation), Anthrazit + Philips Hue White LED-Lampe Doppelpack (E27), kompatibel mit Bluetooth und Zigbee (kein Hub erforderlich)

Hersteller:

Preis bei amazon* : Hersteller:Preis bei amazon* : 59,98 EUR



Wir stellen vor: Echo Flex – Steuern Sie Smart Home-Geräte mit Alexa

Hersteller: Amazon

Preis bei amazon* : Hersteller: AmazonPreis bei amazon* : 19,98 EUR



Echo Show 5 – Durch Alexa in Verbindung bleiben, Schwarz

Hersteller: Amazon

Preis bei amazon* : Hersteller: AmazonPreis bei amazon* : 54,99 EUR



Echo Show 8 | Durch Alexa in Verbindung bleiben, Anthrazit Stoff

Hersteller: Amazon

Preis bei amazon* : Hersteller: AmazonPreis bei amazon* : 84,99 EUR



* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

