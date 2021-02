Home Deals Amazon Deals: Bose-Kopfhörer deutlich günstiger!

Amazon Deals: Bose-Kopfhörer deutlich günstiger!

Apple dominiert mit den AirPods den Markt der Kopfhörer, doch auch abseits davon gibt es Hersteller mit durchaus guten Produkten. Einer davon ist Bose, die gerade im Bereich Active Noise Cancelling noch einmal ein anderes Level anbieten. Und wie es der Zufall will, sind heute die drei populärsten Modelle des Herstellers aus Framingham bei Amazon im Preis reduziert.

Die Bose-Deals

Alle Kopfhörer bieten eine rudimentäre Steuerung via Siri an, alternativ ist auch die Steuerung von Alexa oder dem Google Assistant an. Der Bose Headphones 700 und die neuen Bose QuietComfort In-Ear bieten zudem noch eine Touchsteuerung an.

Hier geht es zu den spannenden Deals:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!