Amazon Deal: Apple Original „USB-C-auf-HDMI-Adapter“ 18% billiger

Auch wenn die Gerüchte rund um das kommende MacBook die Rückkehr von einem SD-Kartenslot sowie HDMI voraussagen, bleibt es im Alltag zunächst bei USB-C. Diese Schnittstelle hatte Apple 2016 bei allen neuen MacBook-Modellen eingeführt und dafür ersatzlos alle übrigen Ports ersatzlos gestrichen, darunter auch den HDMI-Anschluss. Doch Apple wäre nicht Apple, wenn man dafür keinen passenden Adapter im Angebot hätte. Dieses gibt es heute bei Amazon in den Tagesdeals etwas günstiger.

Apple originaler Digital-AV-Adapter im Angebot

Zugegeben, der Digital-AV-Adapter von Apple ist recht schlicht gehalten. Er bietet lediglich einen USB-C-Port, einen USB-Anschluss und eben einen Port für HDMI an, der Wettbewerb ist da deutlich anschlussfreudiger. In Sachen Zuverlässigkeit bei angeschlossenen Monitoren via HDMI gibt es am Adapter aus Cupertino aber nach wie vor kein Vorbeikommen. Und diesen könnt ihr heute 18% günstiger bei Amazon bekommen:

Falls dies zu teuer sein sollte, oder zu wenig Anschlüsse bietet: Alternativ können wir noch entsprechende USB-C-Adapter von Anker empfehlen. Hier bietet sich der Anker PowerExpand+ an. Dieser bietet insgesamt sieben verschiedene Anschlüsse, neben HDMI auch einen Steckplatz für MicroSD- als auch SD-Karten und einem RJ45/Ethernet-Anschluss.

