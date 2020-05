Amazon: Anker Angebote bis 45% billiger und mehr

Bei Amazon haben wir heute wieder tolle Anker-Special-Deals für euch entdeckt. Bei den Angeboten sind Rabatte von 22% bis stolze 45% dabei. Die Palette umfasst Bluetooth + Over-Ear Kopfhörer, Ladegeräte fürs Auto, die Reise oder die Wand und die beliebte Anker Powerbank. Zusätzlich hat Anker noch eine Werbeaktion laufen: Mit dem Code: FOLG3QGO lassen sich beim Kauf von qualifizierten Angeboten zusätzliche 25% auf den Anker Premium 4-in-1 USB-C Hub mit 60W Power Delivery sparen. Die genauen Bedingungen findet ihr unter den jeweiligen Artikeln.

Soundcore Spirit X -43%

Für alle Sportfans unter euch gibt es den Soundcore Spirit X bei Amazon aktuell für 19,99€. Der Sportkopfhörer mit

PX7 SweatGuard Technologie verspricht bis zu 12 Stunden Musikgenuss.

Soundcore Spirit X Bluetooth Kopfhörer, Bluetooth 5.0 Sport Kopfhörer mit IPX7 SweatGuard Technologie, 12 Stunden Akkulaufzeit, Super Halt und Fantastischem Sound, für iPhone, Samsung usw. (Schwarz)

Hersteller: Anker

Soundcore Life Q20 in schwarz- 30%

Dank aktiver Geräuschunterdrückung reduziert der Soundcore Life Q20 Bluetooth Kopfhörer bis zu 90% aller Störgeräusche und bietet zu dem satte 40 Stunden Non-Stop Musik. Der Kopfhörer in schwarz ist aktuell für 41,99 zu haben, für das Modell in silber müsst ihr vier Euro mehr zahlen.

Soundcore Life Q20 Bluetooth Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung, 40 St. Wiedergabezeit, Hi-Res Audio, Intensiver Bass, für Homeoffice, Online-Unterricht, Konferenzen (Black)

Hersteller: Anker

Soundcore Life Q10- 36%

Bis zu 60 Stunden Laufzeit bietet der Soundcore Life Q10 Bluetooth Kopfhörer für 29,99€ in der Farbe schwarz-Rot, zwei Euro mehr zahlt ihr für den blauen. Gerade jetzt, da viele im Homeoffice arbeiten oder an Online-Unterricht teilnehmen, lohnt sich hier vielleicht eine Anschaffung für die ganze Familie.

Soundcore Life Q10 Bluetooth Kopfhörer, Kabellose Kopfhörer mit einklappbarem Design, Hi-Res zertifizierter Sound, 60 Stunden Akkulaufzeit, für Homeoffice, Online-Unterricht, Konferenzen

Hersteller: Anker

Anker PowerDrive Speed 2- 45%

Das Ladegerät für das Auto mit Quick Charge 3.0 verspricht eine 80 %-ige Ladung in nur 35 Minuten! Für nicht einmal 10€ kann es euch gehören. Einziges Manko vielleicht, aktuell nur in schwarz verfügbar.

Anker PowerDrive Speed 2 39W Auto Ladegerät, 2 Port Kfz Ladegerät mit Quick Charge 3.0 und PowerIQ für Samsung Galaxy/Note/ S9, iPhone, iPad, HTC, LG, Smartphones, Tablets, Powerbank und mehr

Hersteller: Anker

Anker 24W 2 Port USB in weiß- 22%

Das Reiseladegerät mit den 2 USB-Ports ist der perfekte Begleiter für iPhone und Co.

Anker 24W 2 Port USB Ladegerät mit PowerIQ Technologie, Reise Ladegerät für iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Note, Nexus, HTC, Motorola, LG, Xiaomi und weitere (Weiß)

Hersteller: Anker

Anker PowerPort Mini -35%

Das kleine duale Wandladegerät ist aktuell für unter zehn Euro zu haben.

Anker PowerPort Mini Duales Wandladegerät, Extrem kompaktes USB-Ladegerät, 2,5A Leistung für iPhone XS/XS Max/XR/X / 8/7 / 6 / Plus, iPad Pro/Air 2 / Mini 4, Samsung, und viele mehr

Hersteller: Anker

Anker Powerbank -35%

Last but not least darf natürlich auch die PowerCore Slim 10000 Powerbank nicht fehlen. Aktuell mit einer Ersparnis von 10,39€.

Anker Powerbank, PowerCore Slim 10000 PD kompakte 10000mAh mit USB-C Power Delivery (18W) für iPhone 8 / 8+ / X / XS / XR / XS Max, Samsung Galaxy S10, Pixel 3 / 3XL, iPad Pro 2018

Hersteller: Anker

AmazonBasics Lightning auf USB A -16%

Auch an das passende Kabel haben wir gedacht, aktuell in der 0,9m Länge in weiß für 5,87€ zu haben. Wenn es nicht unbedingt das “geliebte“ weiß sein muss hier ein kleiner Tipp: Für das graue knapp zwei Meter lange Kabel zahlt ihr nur 5,39€- dafür seid ihr aber etwas flexibler.

AmazonBasics Lightning auf USB A Kabel, Apple MFi Zertifiziert - Weiß, 0,9 m, 1er Pack

Hersteller: AmazonBasics

*Bei den hier genutzten Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media.

