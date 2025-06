Amazfit stellt Active 2 Square mit über 160 Sportmodi für unter 150,00 Euro vor

In der vergangenen Woche stellte Apple bekanntlich watchOS 26 vor und bessert wieder einmal an den Fitnessfunktionen nach: Konkret soll es unter anderem der neue „Workout Buddy“ richten. Aufseiten der Hardware müssen wir bis zum September warten. Die Zwischenzeit nutzen Konkurrenten wie Amazfit, um ihr Portfolio auszubauen. Wer nach einem günstigen Modell Ausschau halten möchte, sollte sich einen Knick ins Ohr machen.

Amazfit Active 2 Square

Die neue Active 2 Square ist im Kern eine „rechteckige“ Version der Active 2 aus dem Frühjahr 2025 und kommt mit nahezu identischen Daten. Demzufolge haben wir ein 1,75″ großes AMOLED-Display mit einer Helligkeit von 2000 Nits, geschützt durch Saphirglas und in einem rechteckigen Korpus mit sanft abgerundeten Kanten eingelassen. Ein optischer BioTracker Sensor 6.0 PPG in Kombination mit einem Beschleunigungssensor und einem Gyroskop soll zusammen mit den verbesserten Herzfrequenz- und Schlafalgorithmen bei der Aufzeichnung aller relevanten Daten keine Wünsche offen lassen.

Die Daten werden in der App aufbereitet, in der Kombination mit der Option, sein Essen für das Tracking einfach zu fotografieren, und den 160 unterstützten Sportmodi lässt sich die körperliche Fitness gut überwachen. Der Hersteller hat zudem an ein integriertes GPS zum Offline-Navigieren, Kartenmaterial lässt sich dazu herunterladen, sowie an NFC zum kontaktlosen Bezahlen mittels Zepp Pay gedacht. Die Akkulaufzeit soll mit einer Akkuladung rund 10 Tage durchhalten. Ein proprietärer Ladepuck ist im Lieferumfang enthalten, der wird mittels USB-C angeschlossen.

Preis und Verfügbarkeit

Wie eingangs erwähnt, kostet die Active 2 Square 149,00 Euro, für die Ausstattung ein extrem attraktiver Preis. Zudem sind im Lieferumfang zwei Armbänder enthalten, eines aus Leder und ein rotes Silikonarmband.

