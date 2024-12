Home Deals Am 2. Weihnachtsfeiertag 2024 gibt es „Furiosa: A Mad Max Saga“ für 4,99 Euro kaufen

Am 2. Weihnachtsfeiertag 2024 gibt es „Furiosa: A Mad Max Saga“ für 4,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 26. Dezember 2024 um 20:01 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Weihnachten ist in wenigen Stunden auch schon wieder vorbei und es geht ans große Aufräumen. Wer dies alles schon erledigt hat, kann sich heute Abend furioses Heimkino können.

2. Weihnachtsfeiertag im 2024er-Countdown

In der nahen Zukunft ist die Welt eine Wüsten-Ödnis, in welcher Rohstoffe wie Benzin, Wasser und Nahrung selten sind. Die junge Furiosa (erst Alyla Browne, später Anya Taylor-Joy) wächst aber im Grünen Land, einem Paradies, auf. Als sie von dort entführt wird, fällt sie in die Hände einer großen Bikerhorde unter der Führung des Warlords Dementus (Chris Hemsworth). Bei ihrem Streifzug durch das Ödland stoßt der auf die Zitadelle, die von Immortan Joe (Lachy Hulme) regiert wird. Als ein Versuch, sich dessen Besitz unter den Nagel zu reißen, scheitert, muss Dementus seine Gefangene an den mächtigeren Joe abgeben, wo Furiosa nun aufwächst. Doch während die beiden Tyrannen auch in Zukunft um die Vorherrschaft kämpfen werden, plant die junge Frau ihre Flucht und Rückkehr nach Hause. Doch sie hat noch ein weiteres Ziel: Rache an Dementus, der ihre Mutter auf dem Gewissen hat.

„FURIOSA: A MAD MAX SAGA – Trailer #1 Deutsch German (2024)" von YouTube anzeigen

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung, hier müsst Ihr also aufpassen. Was sagt Ihr zur heutigen Auswahl?

