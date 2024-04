Home Apps Mit exklusivem Game Emulator: AltStore PAL startet in der EU

Mit exklusivem Game Emulator: AltStore PAL startet in der EU

Gestern startete einer der ersten alternativen App Stores in der EU. Seit iOS 17.4 und dem Digital Markets Act der EU ist Apple bei uns dazu verpflichtet, neben dem eigenen App Store andere Marktplätze zuzulassen. Entwickler Riley Testut legt Wert auf Open Source und verspricht eine flüssige Experience des AltStore PAL zu günstigem Preis.

Den AltStore PAL nutzt der Entwickler, um seine eigenen Anwendungen innerhalb der EU zu vertreiben. Er gibt aber auch an, dass andere Entwickler ihr Apps ebenfalls bei ihm einreichen können, wenn sie in der EU an Apple vorbei veröffentlichen wollen. Ein Grund, das zu tun, ist die relativ hohe Gebühr von 30 Prozent, die Apple bei Nutzung des App Stores verlangt.

Manche Apps lassen sich nicht über Apples App Store laden

Die Einführung der alternativen App Stores wurde kontrovers diskutiert, ist nun aber Realität. Wer lieber beim offiziellen App Store bleibt und auf dessen Sicherheit setzt, kann das tun. Allerdings zeigen sich bereits jetzt Beispiele, in welchen Apps nur auf alternativen Marktplätzen verfügbar sind, nicht aber bei Apple. Das gilt unter anderem für den Delta Games Emulator, der ebenfalls von Riley Testut zur Verfügung gestellt wird und exklusiv über den AltStore PAL erhältlich ist.

Zu Beginn wird neben dem angesprochenen Delta Game Emulator, über den wir heute noch berichten werden, lediglich eine weitere App angeboten. Dabei handelt es sich um einen Clipboard-Manager namens Clip. Den AltStore PAL könnt ihr über die Website des Entwicklers direkt aus dem Browser laden. Um Zugriff zu erhalten, wird eine jährliche Gebühr von 1,50 Euro fällig.

