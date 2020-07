Alle da: macOS Big Sur Beta 3 ist jetzt auch verfügbar

Apple hat nun auch die dritte Beta von macOS Big Sur für die Entwickler bereitgestellt. Was hier im Detail neu ist, ist noch nicht bekannt. Die letzte Beta war vor zwei Wochen von Apple verteilt worden.

Apple hat neben den neuen Betas für iOS 14 / iPadOS 14, watchOS 7 und tvOS 14 nun auch die dritte Beta von macOS Big Sur an die Entwickler verteilt. Auch diese neue Beta folgt zwei Wochen auf die Verteilung von Beta 2.

Aktuell ist noch nicht klar, welche Neuerungen Apple in die dritte Beta von macOS Big Sur hat einfließen lassen. Fallen euch Änderungen im guten wie im schlechten in der neuen Beta auf? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter diesem Artikel wissen.

macOS Big Sur bringt neues Design, neue Töne und neue Funktionen

Apple hat mit macOS Big Sur erstmals seit mehreren Jahren eine grundlegendere Überarbeitung des Designs vorgenommen, das nun mehr an iOS und iPadOS erinnert. Zugleich gibt es neue Funktionen von iPhone und iPad für den Mac wie etwa das Kontrollzentrum. Weiterhin können Nutzer sich auf einen deutlich schnelleren Safari-Browser freuen, der zudem noch auf unsichere Passwörter aufmerksam macht. Auch hat Apple die Töne des Mac überarbeitet, wie wir erst vor kurzem anhand eines Vergleichs mit macOS Catalina berichtet hatten.

macOS Big Sur kommt im Herbst für alle kompatiblen Macs als kostenloses Update.

