Home Deals Aktuell günstig: Apple-MagSafe-Hüllen für das iPhone 12

Aktuell günstig: Apple-MagSafe-Hüllen für das iPhone 12

Günstiges Zubehör für das iPhone gibt es von zahlreichen Herstellern in allen denkbaren Formen und Farben. Zubehör für den neuen MagSafe-Standard ist allerdings immer noch vergleichsweise selten. MagSafe wird erst ab dem iPhone 12 und iPhone 12 Pro unterstützt. Heute könnt Ihr im Rahmen einer Rabattaktion zu den Originalen greifen, die sind nämlich um bis zu 49 % reduziert.

Originale Hüllen von Apple reduziert

Bei Amazon gibt es derzeit die originalen Hüllen sowohl in Leder als auch in Silicone derzeit um bis zu 49 % reduziert. Dabei sind nicht nur die älteren Farben vertreten, auch die Farben der aktuellen Kollektionen könnt Ihr günstiger erwerben – es lohnt sich also:

Bei nahezu allen Angeboten könnt Ihr Euch noch andere Farben aussuchen, klickt dazu einfach auf das Angebot. Wir haben uns hier auf das jeweils günstigste Angebot konzentriert.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!