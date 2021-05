Home Gerüchte AirTag-Schlaufen von Apple bald vielleicht in zwei neuen Farben erhältlich

AirTag-Schlaufen von Apple bald vielleicht in zwei neuen Farben erhältlich

Apple plante oder plant womöglich die Einführung von Schlaufen für die AirTags in noch weiteren Farben, darauf deuten Angebote in Verkaufsplattformen hin. Wann diese auf den Markt kommen, ist allerdings fraglich. Abseits davon gibt es eine Reihe günstigerer Alternativen zu den Angeboten von Apple zur Befestigung der AirTags..

Apple hat womöglich noch weitere Zubehörprodukte für die AirTags in der Pipeline: Die kleinen runden Ortungsgeräte auf Bluetooth-Basis und mit U1-Chip besitzen kein Loch, was es erforderlich macht, eine zusätzliche Vorrichtung zur Befestigung an Schlüsselbunt oder Geldbeutel zu erwerben, wenn die AirTags sicher an einem zu trackenden Gegenstand angebracht werden sollen. Diese Anhänger sind oft genauso teuer, wie die mit 35 Euro vergleichsweise preiswerten AirTags selbst und werden so von Kritikern als größten Haken an Apples neuem Produkt gesehen.

AirTag-Schlaufen in neuen Farben von Apple möglich

Apple hatte unter anderem Lederschlaufen für die AirTags vorgestellt, die genauso viel kosten, wie die Tags selbst, diese waren initial in vier Farben verfügbar. Nun zeigt ein Angebot auf der Verkaufsplattform eBay, das in Zukunft noch zwei weitere Farben hinzukommen könnten: Die Schlaufen gibt es danach bald vielleicht auch in Pink und Surf Blue. Der Händler ist dafür bekannt, in der Vergangenheit bereits unveröffentlichte Apple-Prototypen an Kunden verkauft zu haben.

Unklar ist allerdings, ob und wann diese neuen Farben bei Apple verfügbar werden. In einer Auflistung haben wir Alternativen zu den Apple-Anhängern für euch zusammengestellt.

Wie habt ihr eure AirTags befestigt oder tragt ihr sie ohne weiteren Anhänger bei euch?

-----

