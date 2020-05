„AirPods Studio“: Neue OverEar-Kopfhörer von Apple könnten 349 Dollar kosten

Die neuen Premium-AirPods könnte Apple unter dem Namen „AirPods Studio“ auf den Markt bringen. Der Preis liegt neuesten Leaks nach bei 349 Dollar. Damit würde Apple direkt mit anderen Highend-Kopfhörern etablierter Marken konkurrieren. Zuvor waren auch noch höhere Preise in der Gerüchteküche gehandelt worden.

Apple bringt seine neuen Premium-AirPods womöglich unter dem Namen „AirPods Studio“ auf den Markt, das behauptet zuletzt der Leaker Jon Prosser. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter spricht er von neuen Apple-Kopfhörern, die den internen Codenamen B515 tragen sollen.

Looks like Apple is sticking with the “AirPods” branding for their new over-ear headphones.

AirPods Studio

Codename: B515

$349

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 9, 2020