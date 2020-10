AirPods Studio aufgrund von Produktionsproblemen angeblich weiter verspätet, AirTags aber prinzipiell fertig

Die AirPods Studio verspäten sich wohl noch weiter: Grund dafür sollen Probleme in der Produktion sein. Unterdessen sind di eAirTags angeblich fertig und Apple warte nur noch auf den perfekten Moment, sie zu präsentieren. Beide Gadgets haben wir auf der Keynote nicht gesehen.

Sie zählten zu den Neuerungen, die auf der Liste während der Keynote nicht präsentierter Geräte stehen: Die AirPods Studio und die AirTags. Zu beiden Geräten hat sich nun der bekannte Leaker Jon Prosser geäußert.

Er hatte auch zuvor schon äußerst überzeugt erklärt, dass wir weder die eine, noch die andere Neuerung während der Keynote zu sehen bekommen würden und hierzu auch einen empfindlichen Wetteinsatz geboten.

First:

Major hiccup in AirPods Studio production 😬

A few key features have now been cut.

Seems they still need to work some things out before we have final units.

Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020