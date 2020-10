Home Featured AirPods Pro 2, AirPods 3 und HomePod Midi: Apples Audiopläne für 2021

Die AirPods Pro (Affiliate-Link) sollen kompakter werden und Apple möchte die klassischen AirPods aufwerten: Im kommenden Jahr soll neben zwei neuen AirPods-Modellen auch noch ein weiterer Smart Speaker starten. Mit diesen Neuerungen im Lineup wäre Apple sehr verkaufsstark aufgestellt.

Im kommenden Jahr sind einige neue Audioprodukte von Apple zu erwarten: Zumindest zwei neue AirPods werde das Unternehmen einführen, heißt es in einer aktuellen Prognose der Agentur Bloomberg.

Zunächst werde Apple die AirPods (Affiliate-Link) aktualisieren. Die AirPods 3 sollen ein Design erhalten, das dem der AirPods Pro ähnelt, also ein In-Ear-Gadget mit austauschbaren Ohr-Aufsätzen werden. Apple wolle so die AirPods aufwerten, heißt es, indes sicher nicht alle Kunden darüber glücklich sein dürften. Diesen AirPods 3 sollen hochwertigere Funktionen wie die aktive Geräuschunterdrückung fehlen, so weit, so bekannt, entsprechende Spekulationen hatte es bereits zuvor gegeben.

Was Apple für die AirPods Pro plant

Interessanter ist, was Apple angeblich für die AirPods Pro 2 vorgesehen hat: Die sollen in ihrer Neuauflage kompakter ausfallen und weniger weit vom Ohr abstehen. Apple arbeite an einem abgerundeten Gehäuse, das die gesamte Technik wie Antennen und Mikrofone aufnehmen soll, damit würden die AirPods Pro den Galaxy Buds und anderen konkurrierenden Designs ähnlicher werden. Auch an neuen Funk-Chips werde gearbeitet, die in die nächsten Audioprodukte kommen sollen.

Allerdings gestalte sich die Entwicklung dieser Neuerungen herausfordernd, weshalb auch eine weniger ambitionierte Umsetzung denkbar wäre.

Ein neuer HomePod 2021

Und zuletzt arbeite Apple auch an einem neuen HomePod für das kommende Jahr. Dieser soll die Lücke zwischen dem HomePod Mini und dem Original-HomePod schließen, obgleich hierzu keine weiteren Informationen aus dem Ausblick zu entnehmen sind. Gleichwohl kann der HomePod von einer weiteren Diversifizierung des Lineups nur profitieren, die ohnehin reichlich spät in Angriff genommen wird. Der HomePod Mini (Affiliate-Link) startet im November.

