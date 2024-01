Home Betriebssystem AirPods 3: Apple verteilt eine neue Software

Apple hat heute Abend auch eine neue Firmware für die AirPods 3 veröffentlicht. Diese Aktualisierung rollt ab sofort auf die Kopfhörer der Nutzer aus. Es ist nicht bekannt, welcher Art die Verbesserungen oder Änderungen sein werden, die Apple auf den AirPods 3 mit dem Update vornehmen wird.

Apple hat am heutigen Abend neben den PCs der kommenden Updates auch eine Aktualisierung der Firmware für AirPods veröffentlicht. Diese zielt auf die AirPods 3. Die neue Software trägt die Build-Nummer 6A321, die derzeit noch auf den Kopfhörern installierte Version trägt die Build-Nummer 6A317.

Keine Details über die Neuerungen oder Änderungen durch das Update bekannt

Apple gibt üblicherweise keine Informationen darüber, welcher Art eine Aktualisierung für AirPods oder andere Zubehörprodukte sind, so ist es auch in diesem Fall. In der Regel werden allgemeine Verbesserungen von Performance und Stabilität der Artikel ausgerollt.

Es gibt auch keine Möglichkeit, ein Update für die AirPods manuell zu beschleunigen oder es zu verhindern. Die AirPods versorgen sich selbst mit neuer Software, dafür müssen sie im Case liegen und sich in der Nähe ihres gekoppelten Geräts befinden.

Ihr könnt den Stand der Softwareversion eurer AirPods in den Geräteinformationen aufrufen, die über Einstellungen > Bluetooth erreichbar sind. Dafür müssen die AirPods verbunden sein.

