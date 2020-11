Home Apple „AfB Shop“: Apple Produkte günstiger kaufen, die Umwelt schützen und 500 Arbeitsplätze für Behinderte sichern [+ Info zu iPhone-Gewinnspiel]

„AfB Shop“: Apple Produkte günstiger kaufen, die Umwelt schützen und 500 Arbeitsplätze für Behinderte sichern [+ Info zu iPhone-Gewinnspiel]

Verfasst von Lukas Gehrer // 18. November 2020 um 18:30 Uhr // Apple, Featured, Hardware // Apple, Apple Watch, iPad, iPhone, MacBook // Kommentare deaktiviert für „AfB Shop“: Apple Produkte günstiger kaufen, die Umwelt schützen und 500 Arbeitsplätze für Behinderte sichern [+ Info zu iPhone-Gewinnspiel]

(BEZAHLTE ANZEIGE)

Auf diese Zusammenarbeit haben wir uns schon lange gefreut: Denn Refurbished Anbieter für Apple Geräte gibt es mittlerweile genug. Doch AfB macht das alles etwas anders. Man legt nicht nur Wert auf günstige Preise und den Umweltschutz, sondern ermöglicht Hunderten Menschen mit Behinderung einen Job. Wer AfB genau ist und was ihr dort mit dem Einkauf von iPhone, iPad, AirPods und Co. bewirken könnt, zeigen wir in diesem kleinen Bericht.

Spoiler: Am Ende bekommt ihr sogar als einer der ersten alle Informationen zum iPhone SE 2020 Gewinnspiel von AfB. Teilnehmen könnt ihr mit der Eintragung für den Adventskalender von AfB!

Wer ist AfB eigentlich?

Die AfB Gruppe ist ein gemeinnütziges IT-Unternehmen, das in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Slowakei und in Frankreich tätig ist. Man bietet dabei das Prinzip der Refurbished Geräte an. Das heißt: AfB sammelt Smartphones, Tablets, Computer und Zubehör, die von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen oder Privatpersonen ausgemustert wurden. Anschließend werden Daten nach höchsten Standards gelöscht, die Geräte gereinigt, bei Bedarf repariert und aufpoliert, sodass man sie fair weiter verkaufen kann. Doch das zu einem teilweise sehr niedrigen Preis.

Folgendes bewirkt ihr mit dem Einkauf bei AfB:

Umweltschutz : Sparen von CO2 und Strom

: Sparen von CO2 und Strom Reduziert Elektroschrott weltweit

weltweit Sichert lokale Arbeitsplätze in DE und AT

in DE und AT Sichert Arbeitsplatz für Hunderte Menschen mit Behinderung

Ihr bekommt dafür:

Refurbished Gerät : Sehr günstige Preise im Vergleich zum Neupreis

: Sehr günstige Preise im Vergleich zum Neupreis 100% einwandfreie, zurückgesetzte und gereinigte Devices

12 Monate Garantie auf alle Geräte

auf alle Geräte Online-Shop in DE, AT, CH, FR, SK

in DE, AT, CH, FR, SK Stores vor Ort in DE, AT, CH, FR (zB. Wien, Berlin, Bern, Stuttgart, Nürnberg etc.)

Die Inklusion-Mission von AfB

AfB möchte so schnell es geht europaweit 500 Menschen mit Behinderung einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz geben. Schon jetzt arbeiten an 20 Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Slowakei und der Schweiz mehr als 440 MitarbeiterInnen, 45% davon mit Behinderung. Damit dehnt AfB den Nachhaltigkeitsbegriff weiter aus als die anderen Refurbished-Anbieter.

Das Weiterverkaufen und Reparieren von gebrauchten Geräten ist natürlich auch ein riesiger Umweltbonus. Es fällt kein Elektroschrott auf der Seite des Verkäufers an und kein CO2, Stromverbrauch sowie Umweltverschmutzung (auf Käuferseite) durch die Herstellung eines neuen Elektrogerätes. Schaut jetzt gerne bei AfB für die neusten Refurbished Deals vorbei:

Und welche Produkte gibt es bei AfB?

Neben anderen Herstellern finden wir iPhones, iPads, MacBooks, Apple Watches und die AirPods von Apple im Sortiment. So gibt es etwa das iPhone 11 um 18% günstiger. Die neusten AirPods kosten nur 125 Euro und bei den iPads kann man bis zu 14% sparen. EarPods könnt ihr gar für 8 Euro kaufen und originale Apple Cases schon für 14 Euro. Schaut dazu einmal auf der Apple-Unterseite von AfB vorbei.

Doch auch Hersteller wie Samsung, HP, Dell, LG sind vertreten. Folgende Produktkategorien führt AfB unter anderem im Sortiment: So zum Beispiel Notebooks und Computer, alles Mögliche im Bereich Gamingzubehör, dazu passende Monitore und natürlich Smartphones, Tablets, Smartwatches.,

Die Produkte von AfB sind übrigens in verschiedene „Gradings“ eingeteilt, die sich am Zustand des Produktes orientieren. Davon hängt dann auch der Preis ab. Folgende Gradings verkauft AfB:

Grade N: Neue Ware, noch verpackt

Neue Ware, noch verpackt Grade A+: Produkte, die nur ganz kurz oder kaum benutzt wurden. Ausgezeichnete Qualität.

Produkte, die nur ganz kurz oder kaum benutzt wurden. Ausgezeichnete Qualität. Grade A : Generalüberholte Produkte, aber hervorragend erhalten und somit die beste Qualität von typischen Refurbished Geräten.

: Generalüberholte Produkte, aber hervorragend erhalten und somit die beste Qualität von typischen Refurbished Geräten. Grade B: Technisch gesehen 100% einwandfrei, indessen sind hier und da Gebrauchsspuren zu erkennen. Folglich ist auch der Preisnachlass am größten!

Zugegeben: Die Auswahl an Produkten selbst ist bei manchen anderen Herstellern vielleicht noch etwas größer. Indessen kann niemand von sich behaupten, als gemeinnützige Organisation derart inklusive Standards zu setzen, Arbeitsplätze in Europa zu sichern und die höchsten Umweltziele zu haben.

Wer mit einem guten Hintergedanken für sich oder seine Firma einkaufen möchte, der hat mit AfB wohl einen der fairsten, grünsten und inklusivsten Elektronikshop Europas gefunden.

Gewinnspiel: Zusammen mit AfB ein iPhone SE gewinnen!

Wir möchten euch jetzt noch von einer wirklich spannenden Aktion zum Advent erzählen. Denn bei AfB könnt ihr bald ein iPhone SE 2020 gewinnen. Dafür müsst ihr euch nur einmal für den Adventskalender von AfB per Mail-Newsletter anmelden, sodass ihr täglich die besten Refurbished-Deals zugeschickt bekommt. Am Ende wird unter allen Mails ein neues iPhone SE verlost! Schaut da gerne einmal vorbei.

Natürlich wurden wir hierbei von AfB unterstützt, jedoch lediglich für die Platzierung auf Apfelpage. Solche Kooperationen machen die App kostenfrei möglich und wir dürfen dennoch frei berichten. Schaut jetzt gerne bei AfB für die neusten Refurbished Deals vorbei:

(ANZEIGE ENDE)

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!