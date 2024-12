Home Apps Adobe Photoshop: 2025 bringt Preisexplosion

Wer Bilder bearbeiten will, hat gerade auf dem Mac eine große Auswahl an Programmen. Zumindest in der allgemeinen Wahrnehmung ist Photoshop nach wie vor der Platzhirsch, doch die Beliebtheit dürfte kommendes Jahr deutlich abnehmen.

Photoshop wird um über 50% teurer

Die Umstellung auf ein Abo-System hat den Wert des Unternehmens explodieren lassen und bestätigt vordergründig diese damalige Entscheidung. Ausbaden müssen es die Kunden, denn ab Mitte Januar 2025 wird das Photoshop-Abo signifikant teurer:

Foto-Abo mit Photoshop & Lightroom sowie 20 GB Cloudspeicher kostet dann 17,99€ statt 11,89€ = entspricht einer Preissteigerung von 51,3 Prozent

Lightroom-Abo mit 1 TB Cloudspeicher kostet 14,49€ statt 11,89€ = entspricht einer Preissteigerung von 21,9 Prozent

Lediglich das Foto-Abo, mit Photoshop und Lightroom, mit 1 TB Speicher bleibt preislich unangetastet. Besonders bemerkenswert, die Preissteigerung bezieht sich auf die monatliche Buchung – Adobe hält hier aber an seiner jährlichen Bindung fest. Wichtig: Der neue Preis des Foto-Abos mit 20 GB gilt vor allem für Bestandskunden, denn: „Das Creative Cloud Foto-Abo (20 GB) wird am 15. Januar 2025 eingestellt und ist für Neuabonnenten nicht mehr erhältlich.“ Wer nicht darauf verzichten kann, sollte die Prepaid-Variante im Auge behalten, die es regelmäßig bei Amazon teils deutlich reduziert angeboten wird:

Alternativen

An der Stelle sei noch einmal darauf verwiesen, dass es diverse Alternativen gibt. An erster Stelle ist natürlich dieAffinity Suite zu nennen, die seit V2 nur noch eine Universallizenz anbietet. Auch Pixelmator Pro sowie Photomator sollte man eine Chance geben, wenn man einen Wechsel in Erwägung zieht.

