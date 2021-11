Abgemeldet: Twitter loggt iPhone-Nutzer ständig aus, euch auch?

Twitter nervt aktuell Nutzer am iPhone, indem die Anwender ständig aus ihren Konten ausgeloggt werden. Twitter hat das Problem inzwischen eingeräumt und erklärt, an einem Bugfix zu arbeiten. Habt ihr diesen Bug auch?

Die Twitter-App hat zuletzt ein seltsames Verhalten entwickelt, das verschiedentlich Nutzer einige Nerven kostet. Hierbei werden die Anwender aus ihrem Twitter-Konto ausgeloggt. Dabei können Anwender mehrmals am Tag unvermittelt aus ihrem Konto abgemeldet werden.

Wenn ein Nutzer mehrere Konten unterhält, in denen er angemeldet ist, wird er stets aus allen Konten abgemeldet.

Dieses Problem tritt dabei offenbar nur unter iOS auf. Zudem werden wohl auch nur Nutzer aus ihren Konten abgemeldet, die die offizielle Twitter-App für iOS nutzen. Wieso das passiert, ist noch nicht klar, was allerdings klar ist, ist die Tatsache, dass Twitter das Problem bereits eingeräumt hat.

Can you see this or did you get logged out?

We're looking into a bug that's causing unexpected logouts on iOS 15. Sorry for the inconvenience and we'll keep you updated on the fix.

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 24, 2021