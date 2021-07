Home Apple Ab sofort erähltlich: Das Carbon Fiber Watch Band von Pitaka

Ab sofort erähltlich: Das Carbon Fiber Watch Band von Pitaka

Armbänder für die Apple Watch gibt es wie Sand am Meer und in nahezu jeder Preisklasse. Wer es hochwertig mag, greift gerne zu Leder oder zu Titan. Ab heute könnt ihr zu einem Armband greifen, das zu 100 % aus Kohlefaser gefertigt ist. Verantwortlich zeigt sich dafür Pitaka.

Carbon Fiber Watch Band

Pitaka teaserte das Produkt seit geraumer Zeit an, nun ist es endlich in Deutschland verfügbar. Das Carbon Fiber Watch Band ist ein Gliederarmband, dessen einzelne Glieder zu 100 % aus Carbon gefertigt sind.

Pitaka bietet das Band in mit Modern und Retro in zwei Ausführungen an. Der Verschluss ist ein eigens entwickelter magnetischer Mechanismus. Das Gesamtgewicht beträgt gerade einmal 32,4 Gramm und ist somit extrem leicht.

Das Armband soll sich ohne großen Aufwand kürzen lassen, damit es an jedes Handgelenk passt, zudem sind jeweils zwei zusätzliche Glieder im Lieferumfang neben dem Werkzeug zum Kürzen enthalten. Mit 38/40 mm und 42/ 44 mm gibt es das Armband in zwei Größen, die zudem mit jeder bisherigen Generation der Apple Watch kompatibel sind – so das Versprechen des Herstellers.

Preise und Verfügbarkeit

Preislich liegt das Armband mit 89,99 € eher im oberen Bereich, doch angesichts der bisherigen Produkte gehen wir davon aus, dass wir mit der gleichbleibend hohen Qualität rechnen können. Daher ist der Preis auf den ersten Blick angemessen. Wir konnten aber noch einen kleinen Rabatt für euch raushandeln. Gebt an der Kasse den Rabattcode PTKAWB01 spart 8 %!

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!