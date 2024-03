Home iCloud / Services Ab iOS 18: Aus der Apple-ID wird der Apple-Account

Mit iOS 18 wird Apple sich wohl von der Apple-ID verabschieden. Aus ihr wird der Apple-Account, damit erfolgt 20 Jahre nach Einführung der Apple-ID ein Re-Branding.

Apple wird seine Kontoverwaltung wohl umbenennen: Bereits vor einiger Zeit war über den Wechsel des Namens der Apple-ID spekuliert worden, nun bekräftigt auch Mark Gurman diesen Ausblick. Apple werde die Apple-ID wohl umbenennen, in Zukunft wird das Konto eines Nutzers Apple-Account heißen, schreibt der Redakteur der Agentur Bloomberg, der über zumeist zutreffende Einblicke in die Pläne Apples verfügt, in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Umstellung der Bezeichnung mit iOS 18

Apple soll bereits ein Team unter dem Schlagwort Apple—Account im Unternehmen gebildet haben, Buchungen von Guthaben auf eine Apple-ID werden bereits stellenweise als Kontostand ausgewiesen.

Es ist nicht klar, welche Motive hinter der Umbenennung stecken, die Apple-ID war vor 20 Jahren erstmals von Apple eingeführt worden. Die Bezeichnung ist nicht übermäßig kompliziert, doch fraglos ist die Begrifflichkeit Apple-Account noch einmal ein wenig griffiger.

Gurman geht davon aus, dass die Umstellung der Namensgebung mit iOS 18 erfolgen wird. Die nächste Hauptversion von iOS wird im Rahmen der WWDC 2024 erstmals der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt, die finale Version für alle Nutzer wird dann im Herbst für kompatible Geräte zur Verfügung stehen. Ein Hauptfokus von iOS 18 soll auf der Einführung innovativer KI-Funktionen liegen.

