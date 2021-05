Home Betriebssystem Ab iOS 14.7: Timer auf dem HomePod kann am iPhone gestellt werden

Apple wird mit dem Update auf iOS 14.7 die Möglichkeit einführen, Timer auf dem HomePod auch am iPhone in der Home-App zu stellen. Der Nutzer wird ihnen zudem auch Namen geben können. Das Feature ist in Beta 1 noch etwas unfertig.

Kein wirkliches Highlight, aber auf jeden Fall eine Neuerung, die sich erwähnen lässt: Nutzer werden in Zukunft die Möglichkeit haben, einen Timer auf dem HomePod auch vom iPhone aus zu stellen. Bis jetzt muss hierzu Siri genutzt werden, aber das lässt sich demnächst auch vom iPhone aus erledigen.

Diese Möglichkeit wird iOS 14.7 einführen, dessen erste Beta Apple gestern Abend an die Entwickler verteilt hat. Dort wird die Möglichkeit, einen Timer zu stellen, in der Home-App eingeführt.

Apple lässt auch Status des Timers per Siri abfragen

Der Nutzer kann einem Timer auch einen Namen geben. Zusätzlich wird er die Möglichkeit haben, per Siri am iPhone den Status eines Timers auf dem HomePod abzufragen, diese Funktion deutet sich bereits im Code von iOS 14.7 an, wie 9to5Mac anmerkt, sie ist allerdings noch nicht verfügbar. Überhaupt ist die neue Verwaltung von Timern auf dem HomePod vom iPhone aus noch unfertig, aber das ist bei einer Beta 1 eines kommenden Updates auch keine Überraschung. Damit das ganze funktioniert, muss auf dem HomePod auch die HomePod-Software 14.7 installiert sein, die wiederum auf der tvOS-Version 14.7 basieren wird.

