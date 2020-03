5h langer „One-Take“: Eindrucksvolles „Shot on iPhone“-Video zeigt Russisches Kunstmuseum

Verfasst von Hannes // 10. März 2020 um 20:32 Uhr // iPhone // Apple, iPhone, Video // Keine Kommentare

In seinem neuen Shot on iPhone Video von 5 Stunden Dauer besuchen wir das staatliche Eremitage-Museum im russischen St. Petersburg. Als Besonderheit ist es in einer einzigen Kamerafahrt als “One Take” ungeschnitten mit einem iPhone 11 Pro in 4K aufgenommen worden.

Was zeigt das Shot on iPhone One Take Video?

Apples neues Shot on iPhone Video “Hermitage” dauert satte 5 Stunden und 19 Minuten und ist mit einer Akkuladung des iPhone 11 Pro in 4K gedreht worden. Die spannende Fahrt durch das staatliche Eremitage-Museum in St. Petersburg zeigt über 45 Galerien und es sind nicht nur ausgestellte Kunstwerke zu sehen.

Im Video begeistern uns mehrere Live-Auftritte und dank Apples Zeitstempeln können wir auch zu bestimmten Momenten springen. Höhepunkte stellte der kalifornische Konzern in einem Trailer zusammen.

Beeindruckende Sequenzen

Ich habe mir das teils Video soweit angeschaut und bin beeindruckt von der ruhigen Kamerafahrt mit dem iPhone. Bei 1:24:11 Stunden ist eine junge Frau mit zwei Männern im Stil der 30er-Jahre gekleidet zu sehen, wie sie die beiden Herren vor einem Gemälde fotografiert und wir sehen wie geschmeidig die iPhone-Kamera die Szene einfängt.

Bei 2:54 Stunden können wir eine Ballett-Tänzerin bei ihrer Choreografie bewundern, wie sie sich über die Bühne bewegt. Wir sehen bei 4:32 Stunden einen Besucher ein Jesus-Gemälde betrachten, wo die Kamera ganz nah an das Bild heranfährt. Seinen Abschluss findet das Shot on iPhone Video “Hermitage” mit einer Live-Band, für deren Musik sich Kirill Richter verantwortlich zeichnet. Das gesamte Video ist untermalt von stimmungsvoller Hintergrundmusik.

Vor allem in der Musikindustrie kommt die Videoform “One Take” zum Einsatz, bei der ein Video in nur einer Fahrt ohne Schnitt aufgenommen wird. Die Technik wird oft in Musikvideos oder Intros bei Kinofilmen verwendet. Das Musikvideo zum Spice Girls Song “Wannabe” arbeitete etwa mit dieser Technik.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!